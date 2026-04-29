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大谷翔平0.60登頂防禦率王　6局優質先發吞敗坦言：內容不算好

▲大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間29日主場以1比2不敵邁阿密馬林魚，大谷翔平本季第5度先發登板，主投6局被敲5安打、失2分，送出9次三振，並用104球完成任務，達成開季連5場優質先發，不過在打線支援不足下仍吞下本季首敗，但防禦率降至0.60，升上大聯盟第一。

儘管繳出優質先發內容，大谷賽後仍對自身表現有所保留，他表示，「前4局節奏還不錯，但感覺上並沒有那麼好，失分的方式也不好，不過在那樣的情況下還能把失分控制住是好的，但整體來說，我覺得內容並不算好。」

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此役大谷開局展現壓制力，首局連續讓2名打者站著遭到三振，雖在2出局後被敲二壘安打形成危機，但仍順利守住不失分。

第2局則出現關鍵轉折，大谷先以觸身球讓拉米瑞茲（Agustín Ramírez）上壘，隨後在對方發動盜壘時發生傳球失誤，讓跑者推進至三壘，最終被擊出高飛犧牲打失1分。

第3局大谷迅速回穩，先以滾地球解決打者後，再連續飆出2次揮空三振，不僅完成單場第5次三振，同時達成大聯盟生涯700次三振里程碑，成為史上第9位達成此紀錄的日本投手。

第5局再度面臨壓力，大谷先保送打者上壘，2出局後被史托沃斯（Kyle Stowers）擊出安打再失1分，並一度形成滿壘危機，但最終以三振化解，將傷害控制在最低範圍內，並順利投完6局。

儘管繳出優質先發內容，大谷賽後仍對自身表現有所保留，他表示，「前4局節奏還不錯，但感覺上並沒有那麼好，失分的方式也不好，不過在那樣的情況下還能把失分控制住是好的，但整體來說，我覺得內容並不算好。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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