快訊／溫班亞瑪穩定發揮、福克斯節末穩定軍心　馬刺睽違9年再闖西區準決賽

▲聖安東尼奧馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2025-2026賽季NBA季後賽西區首輪，取得3比1聽牌優勢的聖安東尼奧馬刺，29日回到主場迎戰背水一戰的波特蘭拓荒者，馬刺開賽便展現勢在必得的決心，在進攻端全面壓制對手，上半場一度領先達28分，半場結束以65比45領先拓荒者，然而拓荒者在末節展現韌性，拉出17比5的猛攻追到剩下個位數分差，好在關鍵時刻福克斯（De'Aaron Fox）跳出來連拿5分穩定軍心，最終馬刺才以114比95擊敗拓荒者，以4比1在系列賽奪勝，睽違9年後再闖西區準決賽。

系列賽至今馬刺表現穩定，除了第二戰因溫班亞瑪（Victor Wembanyama）傷退遺憾吞敗外，其餘賽事皆展現高度宰制力，甚至連續在兩場客場完成15分以上的逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日回到主場，馬刺開局即打出一波12比2的攻勢給對手下馬威，首節最大亮點莫過於年薪僅300萬美元的奇兵尚帕尼（Julian Champagnie），他開節火力全開，單節5投4中、包含3記三分球，狂轟全隊最高的11分，成為首節兩隊唯一得分上雙的球員，雖然拓荒者一度追到6分落後，但馬刺卡索（Stephon Castle）連進2球穩住局勢，首節打完馬刺以36比24領先。

▲聖安東尼奧馬刺尚帕尼（Julian Champagnie）。（圖／達志影像／美聯社）

次節馬刺的攻防壓制更為殘酷，雖然拓荒者阿維迪亞（Deni Avdija）開節率先取分，但馬刺強森（Keldon Johnson）隨即回敬三分彈，並帶動一波18比2的恐怖高潮，在第二節剩餘6分45秒時，馬刺已取得54比28的26分大幅領先，最後1分56秒時，隨著卡索兩罰中一，馬刺將領先幅度擴大至全場最大的28分，拓荒者雖然在半場結束前靠著阿維迪亞連拿5分縮小分差，但上半場結束馬刺仍掌握20分的巨大領先。

易籃後，雙方在第三節進攻火力都下滑，不過馬刺靠著狄倫（Dylan Harper）、溫班亞瑪穩定輸出，在第三節打完仍以86比65、多達21分遙遙領先。

比賽在進入第四節眼看就已經要失去懸念，但此時拓荒者卻突然甦醒，西索科（Sidy Cissoko）、克林根（Donovan Clingan）、哈勒戴（Jrue Holiday）在外線找到手感，三人接力轟炸籃框，率隊開節拉出17比5的狂暴攻勢，一度追到僅剩下9分差距，馬刺福克斯此時急忙跳出來在外線替球隊止血，接下來又切入挑籃得分，連拿5分穩定軍心，最後1分35秒尚帕尼外線再命中，這才讓比賽勝負底定，最終馬刺以114比95擊敗拓荒者，繼2017年後再度闖進西區準決賽。

▲波特蘭拓荒者西索科（Sidy Cissoko）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波特蘭克林根（Donovan Clingan）。（圖／達志影像／美聯社）