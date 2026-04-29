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F1凱迪拉克迎接邁阿密主場首戰　推出「特別塗裝」

▲凱迪拉克邁阿密站推出特別塗裝。（圖／凱迪拉克F1官方X）

▲凱迪拉克邁阿密站推出特別塗裝。（圖／凱迪拉克F1官方X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

隨著F1賽季即將於邁阿密大獎賽重啟，凱迪拉克車隊宣布將於本站賽事推出「限定特別塗裝」，這也是車隊進軍F1後的首場主場賽事，別具象徵意義。

本次塗裝由主要合作夥伴TWG AI共同呈現，在維持凱迪拉克經典黑白配色的基礎上，融入美國國旗「星條旗」元素，其中前翼設計50顆星星，象徵美國50州，後翼則印有「USA」字樣，並搭配紅、白、藍三色，強化品牌國族識別。

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除了賽車外觀更新外，兩位車手博塔斯（Valtteri Bottas）與培瑞茲（Sergio Perez）也將於本站穿上特別設計的比賽服，同樣以美國元素為設計核心，呼應主場賽事氛圍。

凱迪拉克品牌顧問陶瑞斯（Cassidy Towriss）表示，「車隊為邁阿密大獎賽推出的特別塗裝，是一種自然延伸，設計簡潔但富有表達力，展現出刻意與自信。」

他強調，「這是我們的第一場主場比賽，我們希望車迷仍能辨識出他們熟悉的樣貌，我非常期待觀眾首次在賽道上看到這款塗裝，沒有什麼地方比家更重要。」

TWG AI總裁庫克（Drew Cukor）則指出，「邁阿密對車隊來說是重要時刻，我們很自豪能將品牌名稱呈現在賽車上，這款為首場美國賽事打造的新塗裝，不只是設計，更是一種身份與企圖心的展現。」

庫克最後總結，「它象徵兩個美國品牌的結合，並肩推動突破與創新，這樣的協同效應讓合作更具意義，而這款塗裝正是TWG AI為車隊帶來的雄心與前瞻精神的具體展現。」

關鍵字： F1邁阿密大獎賽邁阿密站凱迪拉克

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