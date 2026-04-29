賈吉連3戰炸裂！再度扳平村上宗隆　12轟並列大聯盟全壘打王

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）球棒持續火燙，台灣時間29日對戰德州遊騎兵一役，以「第3棒、右外野手」先發出賽，在9局轟出本季第12號全壘打，完成連續3場比賽開轟，並追平白襪重砲村上宗隆，並列大聯盟全壘打王。

此役洋基帶著2比0領先進入9局，賈吉面對對方後援投手溫恩（Cole Winn）投出的高角度四縫線速球，毫不猶豫出棒，將球掃向左外野二層看台，形成一發飛行距離約129公尺的超遠全壘打。

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Aaron Judge is tied again for the MLB lead with home run No. 12! pic.twitter.com/EuYYSOGiXT — MLB (@MLB) April 29, 2026

賈吉近況火燙，已連續3場比賽開轟，本季全壘打數來到12支，迅速追上昨日剛獨自登頂的村上宗隆，兩人目前並列大聯盟全壘打榜首。

目前全壘打排行榜方面，太空人強打阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）以11轟排名第3；紅人德拉克魯茲（Elly De La Cruz）、洋基萊斯（Ben Rice）與國民伍德（James Wood）則以10轟並列其後。