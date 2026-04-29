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布朗森單節17分完爆老鷹　尼克拿下關鍵天王山率先聽牌

▲尼克球星布朗森（Jalen Brunson）火力全開轟下個人今年季後賽新高的39分，率隊在天王山之戰奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克球星布朗森（Jalen Brunson）火力全開轟下個人今年季後賽新高的39分，率隊在天王山之戰奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽東區首輪如火如荼開打，系列賽戰成2比2平手的紐約尼克與亞特蘭大老鷹，今日移師尼克主場麥迪遜廣場花園上演關鍵的「天王山之戰」，尼克憑藉著看板球星布朗森（Jalen Brunson）火力全開轟下個人今年季後賽新高的39分，最終以126比97大勝老鷹。尼克在系列賽取得3比2聽牌優勢，距離晉級東區準決賽僅剩最後一步。

比賽開始雙方短暫纏鬥至6比6平手，隨後尼克發動一波攻勢取得領先，布朗森首節獨攬8分，帶領球隊打出一波9比0的高潮，首節結束尼克便以35比22大幅領先。次節，唐斯與布朗森聯手發威，一度將分差拉開至22分，雖然老鷹強森（Jalen Johnson）與丹尼爾斯（Dyson Daniels）試圖反撲，但半場結束尼克仍以64比48維持16分領先。

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易籃後，老鷹進攻持續受挫，單節僅拿24分，尼克則由布朗森掌控節奏，三節結束以90比72領先。第四節，老鷹雖展現韌性試圖追分，但布朗森隨即爆發，領軍打出一波12比0的猛烈攻勢，將領先分數擴大至28分之多。眼見勝負已定，老鷹在比賽剩餘4分鐘時撤下主力提前認輸，比賽也進入垃圾時間，終場尼克也以29分之差在天王山之戰大勝，以3比2率先聽牌。

尼克隊今日贏球的首要功臣非布朗森莫屬，他全場23投15中，包含高效的外線與切入，狂砍39分並送出8次助攻，這不僅是他今年季後賽首度單場得分突破30分，他在決勝第四節一人豪取17分的瘋狂表現，更是直接宣判了老鷹的死刑。

明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出16分14籃板的雙十數據；阿努諾比（OG Anunoby）進帳17分，替補奇兵阿瓦拉多（Jose Alvarado）則挹注12分。

老鷹隊今日全隊手感欠佳，三分球命中率僅有31%，且防守端難以限制尼克的多點開花，強森攻下全隊最高18分，丹尼爾斯挹注17分，奧康古（Onyeka Okongwu）與「NAW」亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）各拿16分。

關鍵字： 尼克老鷹布朗森季後賽NBA

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