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省3.2億美元仍保東區第2！塞爾提克史蒂文斯再奪NBA年度最佳總管

▲波士頓塞爾提克籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）當選2025-26球季NBA年度最佳總管。（圖／達志影像／美聯社）

▲波士頓塞爾提克籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）當選2025-26球季NBA年度最佳總管。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA年度最佳總管人選出爐！波士頓塞爾提克籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens），憑藉本賽季在球隊財務規劃與戰力維持上的卓越表現，當選2025-26球季NBA年度最佳總管，這是史蒂芬斯在近3個球季中第2次獲得該獎項，不僅再次證明其「神級總管」的操盤功力，也讓他正式載入聯盟史冊。

史蒂文斯本季面臨的挑戰堪稱其生涯之最，去年6月塞爾提克的受保障薪資加上奢侈稅一度高達5.4億美元，為確保球隊長期經營的穩定性，史蒂文斯不得不做出多項艱難決定，在交易截止日前先後送走布區（Chris Boucher）、米諾特（Josh Minott）與提爾曼（Xavier Tillman）等人，並在一系列降薪操作中送走主力哈勒戴（Jrue Holiday）與波辛基斯（Kristaps Porzingis）。

更嚴峻的是，當家球星坦圖（Jayson Tatum）在本季遭遇重傷長期缺陣。然而，史蒂文斯精準補強的班底展現了驚人韌性，靠著布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）與普里查德（Payton Pritchard）的核心引領，輔以克塔（Neemias Queta）、豪瑟（Sam Hauser）等高性價比球員，最終成功減免接近3.2億美元的稅金支出，且球隊戰績依然穩居56勝26負、連續第2年鎖定東區第2種子。

不同於多數個人獎項由媒體投票，年度最佳高管是由聯盟30支球隊的高層各派一名代表組成評審團投出，具備極高的同儕認可度。在本次評選中，史蒂文斯的名字出現在17張選票中，其中包含11張第一名選票，最終以總分69分登頂獲獎。

史蒂文斯自2021年由總教練轉任總管以來，其操盤策略始終是聯盟教科書，這次奪獎讓他成為NBA史上第12位不只1次獲獎的總管。同時，這也是他在近3個賽季中第2度奪獎（前次為2023-24賽季），讓他成為史上第6人。

而排名第2的是亞特蘭大老鷹總管薩雷（Onsi Saleh）獲得41分；底特律活塞總管藍登（Trajan Langdon）則獲得40分，連續兩年名列第3。去年獲獎的雷霆總管普雷斯提（Sam Presti）今年則排名第5。

關鍵字： NBA塞爾提克最佳總管史蒂文斯籃球

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