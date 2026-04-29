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鄧愷威本季初先發坦言首局有點興奮　喊話不論角色都要盡全力

▲鄧愷威。（圖／路透）

▲鄧愷威。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

太空人台灣投手鄧愷威29日（台灣時間）本季首度先發對戰金鶯，首局雖然遭敲3支安打失2分，不過隨後逐漸回穩，連兩局沒有失分，完成3局投球任務。最終太空人以3比5落敗，鄧愷威吞下本季第2敗。

鄧愷威此戰主投3局，被敲5支安打，奪2次三振、沒有保送，失2分，防禦率2.75。他共用42球，其中30顆好球，最快球速93.3英里（約150公里）。

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鄧愷威首局遭韓德森（Gunnar Henderson）、拉契曼（Adley Rutschman）、巴薩洛（Samuel Basallo）接連敲安失分，不過2、3局逐漸找回節奏，還用橫掃球三振拉契曼，連兩局無失分。

賽後談到首局狀況，鄧愷威坦言，「第一局當然還是會有點興奮，後面有調適心情，就比較輕鬆一點。」至於此戰球速略低，他表示，「天氣冷也有關係，具體細節還要跟投手教練討論才會知道。」

對於未來是否還會繼續擔任先發，鄧愷威透露球隊目前尚未告知下一步安排，「目前都沒講，但現階段就是不管球隊和教練給我什麼角色，都要盡全力，幫助球隊守住勝利。」

關鍵字： 鄧愷威太空人金鶯先發投手MLB

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