千賀滉大傷勢曝光！腰椎發炎進傷兵名單　本季0勝4敗、防禦率9.00

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大都會29日（台灣時間）宣布，日籍投手千賀滉大因「腰椎發炎」被放進15天傷兵名單（IL），並回溯至27日生效。本季他狀況低迷，5場先發仍未開胡，吞下0勝4敗、防禦率9.00。

千賀26日對洛磯雙重賽第2戰先發，僅投2.2局，被敲3安打、投出3次保送，失3分退場吞敗。根據日媒報導，他賽後透露身體狀況出現異常，並接受精密檢查，球團隨後確認為腰椎發炎。大都會也同步升上投手史考特（Christian Scott）。

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千賀本季開季前兩場先發表現尚可，首戰投6局失2分，接著5.2局失2分，但之後狀況急遽下滑，連續3場都未投滿4局，其中11日與17日兩戰都狂失7分。

《產經體育》指出，千賀前一次登板最快球速96.3英里（約154.9公里），平均球速94.9英里（約152.7公里），比本季平均球速低了約1.4英里（約2.25公里）。

千賀2022年季後以5年7500萬美元合約加盟大都會，2023年新人年拿下12勝、防禦率2.98。不過近兩季飽受傷勢困擾，2024年因傷例行賽僅出賽1場，之後又因右大腿拉傷缺陣，復出後表現不佳，9月遭下放小聯盟。