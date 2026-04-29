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「璃來龍」退役不拆夥！三浦璃來、木原龍一揭引退原因　下一步也曝光

▲在米蘭冬奧為日本奪下首枚奧運雙人滑冰金牌的傳奇組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一舉辦引退記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲在米蘭冬奧為日本奪下首枚奧運雙人滑冰金牌的傳奇組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一舉辦引退記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

為日本奪下首枚奧運雙人滑冰金牌的傳奇組合「璃來龍」——三浦璃來與木原龍一，28日於東京都內飯店正式召開引退記者會。在奧運奪金後的2個月，兩人帶著釋然與淚水宣佈結束現役生涯。記者會上，木原龍一數度嚎啕大哭，三浦則帶著笑容守護搭檔，兩人回顧了從「神鬼戰士」曲目的堅持到米蘭奧運大逆轉的心路歷程，並宣佈未來將以職業表演滑選手身分推廣雙人滑，更計畫成立日本國內首座雙人滑學院。

三浦璃來透露，引退的念頭最早萌生於去年世界錦標賽達成二連霸之際，當時兩人深知米蘭奧運將是最後的舞台，因此在編排長曲時，放棄原本已在進行的曲目，要求編舞師瑪麗（Marie-France Dubreuil）選用電影《神鬼戰士》的主題曲。

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「因為知道是最後一個賽季，無論如何都想滑這首歌。」木原龍一在記者會上哽咽告白，奧運期間他經常止不住淚水，並非單純因為短曲失誤，而是深刻體會到「這就是最後了」，賽前物理治療師幫三浦放鬆身體時，木原看著搭檔的背影，心中湧上強烈的情緒，「當時無法誠實交代，但確實是抱著終結的心情在滑冰。」

▲「璃來龍」舉辦引退記者會，木原龍一數度哽咽落淚，一旁的三浦璃來溫柔安慰。（圖／達志影像／美聯社）

▲「璃來龍」舉辦引退記者會，木原龍一數度哽咽落淚，一旁的三浦璃來逗趣安慰。（圖／達志影像／美聯社）

回顧今年2月的米蘭奧運，璃來龍的奪金之路充滿戲劇性，兩人在短曲發生失誤，僅位居第5名，當時一度動搖是否要「再戰4年」。但在長曲項目中，兩人憑藉著徹底的體能準備與累積7年的默契，發揮出完美表現，最終完成大逆轉奪冠。

這枚金牌不僅是日本雙人滑的首枚奧運金牌，也是繼荒川靜香、羽生結弦後，日本花滑界的又一壯舉，木原表示：「在達成目標（奧運奪金）的那一刻，引退的想法就變得堅定了，覺得我們已經傾盡所有。」

當被問到想給對方的話時，三浦感謝告白木原「謝謝你願意和我組隊，這7年我不僅作為運動員，作為一個人也成長了許多，這是無可取代的時光。」木原龍一則說，「如果不是小璃（璃來），我們無法走到這一步。心中只有感謝，打從心底感謝能遇到最棒的搭檔。」

至於退役之後的計畫，兩人表示將轉向職業表演滑冰領域，未來希望能創立「雙人滑冰學院」，由於兩人當初練雙人滑時日本缺乏專業教練，必須遠赴加拿大，還要克服語言與生活隔閡，過程極其辛苦，三浦表示：「希望能消除這些障礙，讓想練雙人滑冰的人能在國內踏出第一步。」

此外，兩人計畫在今年內展開「全國行腳」，透過滑冰教室與小型演出，拉近雙人滑與一般大眾的距離。「為了讓更多人了解雙人滑冰，我們會繼續奔跑。」木原說道。

關鍵字： 雙人滑冰奧運金牌滑冰璃來龍退役

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