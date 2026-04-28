劉尚盈破紀錄開「五金行」　另類地主台體大場地自由車大豐收

▲劉尚盈在公開女子組一舉拿下破紀錄的5面金牌打破全大運紀錄。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

115年全國大專院校運動會今天在台中市鰲峰山自由車場畫下句點，台灣體大在男、女共18個比賽項目中，幾乎橫掃拿下17面金牌，而劉尚盈在公開女子組更是一舉拿下破紀錄的5面金牌，締造首度有選手開「五金行」的歷史新頁。

才剛從菲律賓亞錦賽返國的劉尚盈，展現國手實力，分別在公開女子組競輪賽、爭先賽、落後淘汰賽與1公里個人計時賽拿下4金，再與隊友一同在團隊競速賽勇奪金牌，改寫歷史，目前擔任台體大專任教練的曾可妡直言，這是史上第一次。

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連續兩天都特地到鰲峰山自由車場觀賽的台體大校長許光麃，肯定母校子弟兵的表現，他強調，台體大的自由車選手，絕大部分都是來自台中市完整體系培養上來的優秀選手，不只佔了地利之便，也對場地非常熟悉的地主優勢，順利展現應有實力，拿下好成績，他說：「對台體大來說，自由車也是很重要的賽事，所以連續兩天來關心選手表現。」

▲台灣體大在男、女共18個比賽項目中，幾乎橫掃拿下17面金牌。（圖／全大運辦公室提供）

台中市是台灣自由車發展重鎮，尤其是大甲地區周邊有完整的升學體系，讓選手無後顧之憂，在優秀的專任教練培育下，持續成長為頂尖好手，過去包括蕭美玉、馮俊凱等知名國手，都是來自於此。

許光麃強調，儘管台體大在全大運表現出色，但更重要的是為國家培養選手前進世界舞台，他期許選手能持續努力，更希望有更多社會資源能關注台灣自由車運動發展，讓更多好手能在國際發光。