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大一新鮮人不簡單　台體李靖烽帶亞運國手身分拚全大運

▲台灣體育運動大學一年級的李靖烽。（圖／全大運辦公室提供）

▲台灣體育運動大學一年級的李靖烽。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

就讀台灣體育運動大學一年級的李靖烽，才剛升上菁英組，就在上個月於菲律賓舉辦的場地自由車亞錦賽拿下個人全能賽銀牌，更一舉成為亞運國手，他再帶著亞運資格來到全國大專院校運動會舞台，又以大一新鮮人身分拿下3金1銀佳績，展現初生之犢不畏虎的強悍實力。

李靖烽本屆全大運分別在公開男子組個人追逐賽、領先計分賽拿下兩面金牌，並與隊友一起在團隊追逐賽再添一金，而在落後淘汰賽敗給隊友許仕儒摘銀，值得一提的是，李靖烽在今天參加的領先計分賽就是在最後衝終點拿下逆轉10分，擊敗隊友許仕儒，他笑說：「賽前討論要互相輔助，到了最後就各憑本事，大家都有權利去爭取第一名。」

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19歲的李靖烽，才剛升上菁英組，他上個月參加在菲律賓舉行的亞錦賽，挑戰對個人技術、戰略與體能都有嚴厲考驗的全能賽，他最終拿下銀牌，首度挑戰菁英組賽事就站上頒獎台，表現搶眼，更重要的是，為自己帶回一張亞運門票，他說：「有機會去亞運，真的很開心。」

「相較於其他人，我升上菁英組在身體適應得很快，心態也有調整，我很享受跟厲害的人一起比賽的感覺。」李靖烽自信地說，菁英組無論是速度或比賽策略，都比青年組增強許多，但他除了自己努力，來自學長與教練團提供的種種意見，更是幫助他快速成長的關鍵，他說：「這面銀牌，要跟大家一起分享，是教練團、防護員、機械師等，團隊一起完成的。」

即將在九月前進名古屋亞運，李靖烽明白自己還有很多不足，首先是室內場地的適應，接下來包括速度與體能的加強，都需要持續努力，他說：「目標當然是站上頒獎台，但在這之前，我會一步一步慢慢來，把每一步做到最好。」

關鍵字： 自由車亞運李靖烽全大運菁英組

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