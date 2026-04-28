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灰狼季後賽首輪G5慘敗　主帥芬奇怒批：球員表現低級

▲灰狼在對上金塊的季後賽首輪G5慘敗，賽後主帥芬奇批評球員表現低級。（圖／路透）

▲灰狼在對上金塊的季後賽首輪G5慘敗，賽後主帥芬奇批評球員表現低級。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼在28日的季後賽首輪G5關鍵之戰中，最終以113比125不敵丹佛金塊。賽後灰狼總教練芬奇（Chris Finch）面對球隊全場荒腔走板的護球表現，顯得相當不滿。芬奇在受訪時一針見血地指出，球隊在面對金塊的高強度肢體對抗時顯得過於草率，甚至直言球員的表現「非常低級」。

此役灰狼在進攻端顯得心浮氣躁，全場失誤不斷，讓金塊光是靠著快攻就輕鬆灌進23分。芬奇賽後語氣沉重地表示，「我們在對方的重圍中打得太死板，沒能很好地應對那種身體對抗，總想著橫衝直撞。除此之外，球員們還有很多低級的強行進攻，試圖憑空創造根本不存在的機會。」

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芬奇進一步分析，，「我覺得我們開局太想打出那種『一箭穿心』的傳球，而不是透過穩紮穩打的配合來找回節奏。金塊今晚展現了極強的侵略性，對持球人的壓迫感十足，這確實是他們贏球的關鍵。」

除了球權控制不佳，灰狼此戰也面臨嚴峻的人力考驗。在當家球星艾德華茲（Anthony Edwards）與迪文琴佐（Donte DiVincenzo）雙雙缺陣的情況下，輪替陣容捉襟見肘。加上防守大將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）過早陷入犯規麻煩，更讓灰狼防線門戶大開。

芬奇坦言，「我們在禁區內的決策制定非常糟糕，無論是終結能力還是傳導選擇都不及格。當對手刻意收縮禁區時，我們沒能做出最合理的反應。」

面對接下來的系列賽走勢，芬奇強調灰狼必須「回歸基礎」，「我們必須從跳球開始，就處理好每一個場上機會，簡化決策並學會應對高強度的對抗，這是我們目前最迫切需要解決的問題。」

關鍵字： NBA季後賽灰狼芬奇

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