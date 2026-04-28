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老菜鳥康世峰全大運初體驗自由車就摘三金　前進名古屋亞運有期許

▲台灣體育運動大學的康世峰生涯第一次全大運拿下三金。（圖／全大運辦公室提供）

▲台灣體育運動大學的康世峰生涯第一次全大運拿下三金。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

115年全國大專院校運動會自由車賽事在台中市鰲峰山自由車場舉行，今天進行最後一天的賽事，代表台灣體育運動大學的康世峰，才剛在亞錦賽拿下競輪賽銅牌，回到大專戰場，隨即展現超強實力，在公開男子組競輪賽率先抵達終點，為生涯第一次全大運留下三面金牌的美好回憶。

自由車不是全大運必辦運動種類，多半以單項錦標賽方式舉辦，已經29歲的康世峰，還是第一次參加全大運，儘管是大學長身分，面對國內選手，他依舊拿出百分百的競爭力，接連在公開男子組競輪賽、爭先賽與1公里個人計時賽拿下三面金牌，由於他上個月才參加亞錦賽，目前正處於調整期，他認為表現不錯，更重要的是，「我也想表現給學弟妹看，刺激他們一下，我沒有因為比賽大小而放掉強度。」他笑說。

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康世峰是我國自由車短距離好手，過去也曾代表台灣登上國際舞台，今年再戰亞錦賽，最終在男子競輪賽拿下銅牌，讓他一舉搶下亞運門票，他回想當時，「其實我原本排名第四，想著穩穩進終點，我就拿到亞運資格了，但想想還是衝一波！」這一衝，不只衝進亞運，更衝出他升上菁英組10年來的第一面亞錦賽獎牌，「真的很開心。」

「還是青年組的時候，有拿過獎牌，升上菁英組後，從來沒拿過獎牌，覺得有些迷惘，是不是自己哪裡練得不夠，為什麼一面都拿不到。」康世峰感性地說，這面獎牌得來不易，更是對自己努力的一個證明，他說：「競輪是一個變數很大的比賽，我過去總是專注在看得到數字的比賽，團隊競速或200公尺個人計時賽，這次賽前去了一趟澳洲參加世界盃，抓到比賽感覺，不想太多去拚。」

不是第一次登上亞運殿堂，卻是實實在在透過亞錦賽獎牌前進亞運，康世峰感慨萬千，尤其比賽一翻兩瞪眼，除了實力還有太多的變數，但後勤團隊與教練團的大家一起挺過來了，他期許自己，這一次前進名古屋，會做好更多準備，爭取站上頒獎台的機會。

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