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李東洺擺脫「自己把自己投倒」　戴培峰引導成回穩關鍵

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將投手李東洺近期狀態明顯回穩，繼18日對統一獅繳出6.1局無失分好投後，28日再度壓制台鋼雄鷹，用80球投滿6局，僅被敲3安打，奪3次三振、1次保送，無失分，防禦率降至3.10，獲選單場MVP。回顧11日對台鋼僅投3局失5分吞敗，他坦言當時陷入「想太多」的狀態。

談到前後兩場對台鋼的差異，李東洺表示，「前一場有一些亂流之後，就開始想很多，控球也變得比較誇張，讓自己投得很辛苦。」這場則在捕手戴培峰引導下改變思維，「培峰跟我說，把球丟進好球帶讓他們攻擊就好，這是比較大的差別。」

針對近期的調整，李東洺透露，主要是讓變化球更穩定一點，並控制在低角度（7、8、9號位置），「如果控球不穩，投起來會很辛苦。」他也提到，近期投球型態與過去不同，「以前會想用自己的球去解決打者，想要三振，現在是讓他們去攻擊，雖然結果一樣是打不好，可是想法不太一樣。」李東洺也感謝隊友守備幫忙，「最近這兩場真的很感謝隊友，幫我守下很多球。」

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此外，總教練後藤光尊近期也與他聊了不少心理層面的問題。李東洺透露，「教練跟我說，其實我的球種跟能力都很好，但就是我會想太多，給自己太多壓力，反而沒辦法一直對付打者。」

他坦言，自己過去容易在被敲安後陷入負面循環，「有點像是自己把自己投倒，被打一支安打之後，就開始想很多，結果又投到比較甜的位置，或是投出保送。」如今透過調整心態與簡化想法，逐漸找回穩定投球節奏。

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 影音

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