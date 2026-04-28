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張政禹抱兒登MVP舞台「希望更多次」　葉總讚更會玩球

記者王真魚／台北報導

味全龍內野手張政禹今天對戰統一獅3安猛打賞，貢獻3分打點，率隊5比3擊敗統一獅，此役攻守跑俱佳，獲選單場MVP，賽後更抱著1歲7個月大的兒子「宸宸」一同登上MVP頒獎舞台，留下溫馨畫面。總教練葉君璋直言，他今年最大的轉變在於「更會玩球」，已從比賽中找到樂趣。

張政禹此役無論打擊、守備或跑壘都有貢獻。他賽後坦言，開季一度狀況不理想，「一開始攻守沒有很好，就會想說，如果打不好，是不是還有其他方式可以幫助球隊，不一定要靠打擊。」他也開始從守備、推進甚至助攻等面向思考如何貢獻球隊，「這些其實都是棒球的一環。」

在比賽中積極跑壘，張政禹透露，關鍵盜壘多半來自臨場判斷，「就是抓投手的時機，賽前也會看影像，教練也會提醒，有機會就會去跑。」他認為，今年球隊整體上壘率提升，是盜壘增加的關鍵，「有上壘才有機會跑，大家都很渴望往下一個壘包前進，不會只停在原地。」

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賽後最動人的一幕，莫過於他抱著兒子登上MVP舞台。張政禹笑說，這是第一次帶兒子一起站上頒獎台，「他現在可能還不太懂，但至少我們有回憶。」他坦言，這樣的畫面過去未曾想像，「有小孩之後，就會希望可以有更多這樣同框的機會。」

被問到是否為夢想畫面，他點頭笑說，「算是吧，希望未來可以有更多次。」甚至期待有一天能與父親、兒子三代同堂一起站上舞台，「希望有一天我爸在的時候，我也能再拿MVP。」

對於子弟兵的成長，葉君璋給予高度評價，「整體表現可以說是很完整，不管攻、守、跑都很好。」他進一步指出，張政禹最大的改變來自心態，「他現在已經慢慢從比賽中找到樂趣，之前可能比較有壓力，現在看起來已經有那種『玩球』的感覺，會『玩球』代表你能享受比賽，也更有機會把能力發揮出來。」

▲張政禹 。（圖／味全龍提供）

▲張政禹 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 張政禹MVP味全龍統一獅棒球影音

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