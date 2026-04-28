優霸盃苦戰5點惜敗印尼女團　中華女團仍以分組第二晉8強

▲2026年優霸盃中華女團代表隊。（圖／中華羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年優霸盃世界羽球女子團體錦標賽，中華女團28日碰上勁敵印尼女團，第一點女單邱品蒨出師不利，但中華隊馬上靠著第二點女雙謝沛珊／洪恩慈扳平戰局，第三點女單林湘緹提拍上陣激戰2局成功勝出，也幫助中華女團以2比1聽牌，然而第四點女雙許尹鏸／林芝昀先盛後衰遭印尼女雙逆轉，雙方只能靠第五點黃宥薰女單決勝負，黃宥薰雖然先下一城，但接下來卻遭對手連趕2局讓出勝利，中華女團最終以2比3不敵印尼，但仍能以分組第二晉級8強。

中華女團這次預賽與印尼、澳洲及加拿大同組，首戰以5比0輕取澳洲，接下來面對加拿大殺到第5點才分出勝負，最後登場的女單黃宥薰頂住壓力以直落二擊敗陳瑞秋，助隊以3比2勝出，在小組賽收下2連勝，今天則是碰上同樣2連勝的印尼女團，爭奪分組第一。

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第一點女單率先登場的邱品蒨出師不利，以直落二敗給印尼一姐瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），但第一女雙謝沛珊／洪恩慈接替上陣，以23比21、21比13輕取拉馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）／A.普拉蒂維（Aamallia Cahaya Pratiwi），助中華女團扳平戰局。

第三點女單由世界排名第18的林湘緹交手世排第69名的N.普拉蒂維（Ni Kadek Dhinda Amartya PRATIWI），面對陌生的印尼對手，林湘緹首局開局就取得8比2領先，很快就以21比10先持得局，沒想到次局她一度取得12比8領先，但接下來卻遭N.普拉蒂維連拿8分逆轉超前，林湘緹回穩後回敬7比0，但接下來N.普拉蒂維還是從後方趕上，兩人一路拉鋸到最後，林湘緹艱辛以30比29勝出，直落二幫助中華女團以2比1搶下「聽牌」優勢。

第四點女雙由世界第11的許尹鏸／林芝昀交手世界第15的印尼女雙塞蒂安格魯姆（Febi Setianingrum）／羅絲（Rachel Allessya Rose），許尹鏸／林芝昀很快就以21比11搶下第一局，然而次局中華女雙雖然克服最多9分落後劣勢，追到20比20平手，但激戰到延長後以20比22遭對手扳平，決勝第三局最後也以16比21丟掉，讓印尼女團以2比2扳平戰局，也逼出決勝第五點。

最後的第五點中華女單再度由黃宥薰上陣，面對瓦多約（Ester Nurumi Tri Wardoyo），黃宥薰首局很快就以21比15搶下，只是沒想到次局回來，瓦多約在7比9落後時連拿8分逆轉超前，最後反以21比19扳平戰局，關鍵決勝局，黃宥薰開賽就陷入2比6落後，雖然一度追到9比11、2分落後，但暫停過後瓦多約加足馬力，拉出10比3攻勢，最終以21比12搶下勝利。中華女團最後以2比3不敵印尼女團，但仍能以分組第二晉級8強，小組賽賽程全數結束後將展開抽籤，決定八強賽對手。