運動雲

>

太陽季後賽10連敗　砍將格林預告休賽季苦練強勢重建

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽在季後賽首輪陷入苦戰，28日系列關鍵第4戰，雖然與奧克拉荷馬雷霆一路激戰，最終仍以122比131敗北，系列賽慘遭0比4橫掃出局。賽後，太陽主力後衛格林（Jalen Green）受訪時坦言，雖然結果不如預期，但他為球隊展現出有如「鬥犬」般的強大韌性感到自豪。面對本季飽受傷病困擾的低潮，他也發下豪言，休賽季將全面強化體魄，誓言以更強大的狀態回歸。

太陽在今日系列賽0比3的退無可退狀態下，最終未能續命，正式宣告賽季結束。回顧這段季後賽旅程，此戰砍下23分、6籃板、4助攻、4抄截的格林表示，「顯然結果還可以更好，但我們始終保持拚勁並團結一致，雖然有些戰術執行不夠到位，但整體的鬥志始終都在，這就是身為球員所能要求的一切。」

本賽季對傑倫格林而言極其艱辛，因傷缺席大量比賽的他，與球隊核心主力如布克（Devin Booker）、布魯克斯（Dillon Brooks）的磨合顯得相當倉促。談到個人的成長，格林觀察到心態上的轉變，「去年如果投籃不進，我可能就會消失在比賽中；但今年即便手感不佳，我依然在面對頂級防守時保持侵略性。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露，休賽季的頭號目標就是「重訓室」，「我需要制定更好的身體恢復計劃，這是我職業生涯最艱難的一年，我會加倍努力訓練，確保下季不再受傷病所困。」

來到鳳凰城的首個賽季雖然在遺憾中落幕，但傑倫格林對這座城市與球團充滿感激，「從我踏進球館的第一刻，這裡的人就非常歡迎我。粉絲們在我受傷期間的支持更是了不起，對於被交易到這樣一個理想的環境，我真的不能要求更多了。」

格林本輪系列賽場均可貢獻21.8分、5.3籃板、3.5助攻，投籃命中率38.6%，三分命中率20.6%，罰球命中率80%。

▲太陽砍將格林喊話將在休賽季強化苦練。（圖／路透）

▲太陽砍將格林喊話將在休賽季強化苦練。（圖／路透）

關鍵字： NBA太陽格林Jalen Green

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

感謝金塊球迷力挺　約基奇喊話：會把系列賽G7帶回丹佛

感謝金塊球迷力挺　約基奇喊話：會把系列賽G7帶回丹佛

誓言完成1%的逆襲！　雲豹季後賽口號「當燃不讓」直指冠軍

誓言完成1%的逆襲！　雲豹季後賽口號「當燃不讓」直指冠軍

成軍首季直闖SBL總冠軍賽　凱撒基隆黑鳶將與裕隆爭霸

成軍首季直闖SBL總冠軍賽　凱撒基隆黑鳶將與裕隆爭霸

重返桃園巨蛋轟27分14.5籃板　雲豹迪亞洛奪單周MVP

重返桃園巨蛋轟27分14.5籃板　雲豹迪亞洛奪單周MVP

打到「奪命書生」也服氣　布克：SGA過去兩季打出聯盟最好的水準

打到「奪命書生」也服氣　布克：SGA過去兩季打出聯盟最好的水準

湖人、火箭小心了！　雷霆SGA放話：已經開始研究情蒐

湖人、火箭小心了！　雷霆SGA放話：已經開始研究情蒐

快訊／恐怖雷霆！　近3季季後賽首輪都橫掃對手豪取「12連勝」

快訊／恐怖雷霆！　近3季季後賽首輪都橫掃對手豪取「12連勝」

海神3星「浪愛延續」航向梓官國中！　呂威霆親指導195雙胞胎巨塔

海神3星「浪愛延續」航向梓官國中！　呂威霆親指導195雙胞胎巨塔

快訊／金塊續命！　約基奇27分12籃板16助攻G5宰灰狼

快訊／金塊續命！　約基奇27分12籃板16助攻G5宰灰狼

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

【不要玩阿嬤】問阿嬤要不要吃臭豆腐　被識破是手機架：妳耍我喔！

熱門新聞

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定先發！周三對金鶯登板

2崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬

3 日媒爆料日職球星夜生活！

4雷霆4比0橫掃太陽　SGA31分8助攻射日

5山本由伸挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

最新新聞

1中華隊亞沙運賽程結束　1銀4銅作收

2太陽季後賽10連敗　格林預告休賽季苦練

3劉尚盈開五金行破紀錄　台體豐收

4拋掉世錦賽金牌光環！彰師怪物新人摘金

5灰狼輪G5慘敗　主帥怒批球員表現低級

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【粉絲爭奪戰開打】李雅英被檸檬架住　現場直接變修羅場XD

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

廉世彬在台收到生日餐車驚喜　異鄉打拚看了感動落淚

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

【台南死亡車禍】28歲女警遭輾斃！　男友殯儀館無助蹲地

【快樂小貓】貓咪在雪地裡精準沿著自己的腳印踏步！

【太感動了】老師突發低血糖暈眩！學生們全程緊跟守護及時救援
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366