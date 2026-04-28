太陽季後賽10連敗　砍將格林預告休賽季苦練強勢重建

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽在季後賽首輪陷入苦戰，28日系列關鍵第4戰，雖然與奧克拉荷馬雷霆一路激戰，最終仍以122比131敗北，系列賽慘遭0比4橫掃出局。賽後，太陽主力後衛格林（Jalen Green）受訪時坦言，雖然結果不如預期，但他為球隊展現出有如「鬥犬」般的強大韌性感到自豪。面對本季飽受傷病困擾的低潮，他也發下豪言，休賽季將全面強化體魄，誓言以更強大的狀態回歸。

太陽在今日系列賽0比3的退無可退狀態下，最終未能續命，正式宣告賽季結束。回顧這段季後賽旅程，此戰砍下23分、6籃板、4助攻、4抄截的格林表示，「顯然結果還可以更好，但我們始終保持拚勁並團結一致，雖然有些戰術執行不夠到位，但整體的鬥志始終都在，這就是身為球員所能要求的一切。」

本賽季對傑倫格林而言極其艱辛，因傷缺席大量比賽的他，與球隊核心主力如布克（Devin Booker）、布魯克斯（Dillon Brooks）的磨合顯得相當倉促。談到個人的成長，格林觀察到心態上的轉變，「去年如果投籃不進，我可能就會消失在比賽中；但今年即便手感不佳，我依然在面對頂級防守時保持侵略性。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露，休賽季的頭號目標就是「重訓室」，「我需要制定更好的身體恢復計劃，這是我職業生涯最艱難的一年，我會加倍努力訓練，確保下季不再受傷病所困。」

來到鳳凰城的首個賽季雖然在遺憾中落幕，但傑倫格林對這座城市與球團充滿感激，「從我踏進球館的第一刻，這裡的人就非常歡迎我。粉絲們在我受傷期間的支持更是了不起，對於被交易到這樣一個理想的環境，我真的不能要求更多了。」

格林本輪系列賽場均可貢獻21.8分、5.3籃板、3.5助攻，投籃命中率38.6%，三分命中率20.6%，罰球命中率80%。

▲太陽砍將格林喊話將在休賽季強化苦練。（圖／路透）