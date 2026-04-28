張政禹3安猛打賞灌3打點！味全龍5比3勝獅　本季對戰沒輸過

▲張政禹 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍主場迎戰統一獅，雙方前段形成拉鋸戰，獅隊一度在5局追平比數，但龍隊6局下靠張政禹關鍵長打一舉超前，最終以5比3擊敗統一獅，本季對戰4戰全勝。

龍隊2局率先展開攻勢，郭天信攻佔三壘後，朱育賢擊出左外野高飛犧牲打先馳得點；隨後張政禹補上左外野二壘安打帶有1分打點，蔣少宏再以犧牲飛球追加1分，單局攻下3分取得領先。

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統一獅4局上由蘇智傑轟出右外野陽春砲，為本季第2轟，追回1分；5局上再靠陳重羽安打、對手失誤與保送攻佔滿壘，朱迦恩適時敲安送回2分，將比數扳成3比3平手。

不過龍隊6局下再度發動攻勢，李展毅率先擊出三壘安打，隨後在兩出局後，張政禹挺身而出，敲出關鍵三壘安打，一棒清回兩名跑者，幫助球隊以5比3超前，也成為勝負分水嶺。

張政禹此役手感火燙，單場繳出3安猛打賞，一人包辦3打點、1得分，不僅首局就有長打帶動攻勢，6局關鍵時刻更以致勝一擊奠定勝基，獲選單場MVP。

投手方面，味全龍先發蔣銲主投6局，用92球被敲4安包含1轟，送出5次三振、僅1次保送，失3分僅1分自責，繳出優質內容。接手的李超中繼1局無失分，林子昱再投1局僅被敲1安。

林凱威關門，被敲安後面對代打的陳傑憲，滿球數對決被擊出安打，形成一二壘有人，不過下一棒陳聖平擊出雙殺，跑者進佔三壘，李丞齡代打，林凱威回穩，再見三振。

統一獅先發胡智爲投5.2局用105球，被擊出6支安打，送出7次三振，但也出現2次觸身球，失5分其中4分自責，承擔敗投。





▲蔣銲 。（圖／味全龍提供）