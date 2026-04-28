運動雲

>

張政禹3安猛打賞灌3打點！味全龍5比3勝獅　本季對戰沒輸過

▲張政禹 。（圖／味全龍提供）

▲張政禹 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍主場迎戰統一獅，雙方前段形成拉鋸戰，獅隊一度在5局追平比數，但龍隊6局下靠張政禹關鍵長打一舉超前，最終以5比3擊敗統一獅，本季對戰4戰全勝。

龍隊2局率先展開攻勢，郭天信攻佔三壘後，朱育賢擊出左外野高飛犧牲打先馳得點；隨後張政禹補上左外野二壘安打帶有1分打點，蔣少宏再以犧牲飛球追加1分，單局攻下3分取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一獅4局上由蘇智傑轟出右外野陽春砲，為本季第2轟，追回1分；5局上再靠陳重羽安打、對手失誤與保送攻佔滿壘，朱迦恩適時敲安送回2分，將比數扳成3比3平手。

不過龍隊6局下再度發動攻勢，李展毅率先擊出三壘安打，隨後在兩出局後，張政禹挺身而出，敲出關鍵三壘安打，一棒清回兩名跑者，幫助球隊以5比3超前，也成為勝負分水嶺。

張政禹此役手感火燙，單場繳出3安猛打賞，一人包辦3打點、1得分，不僅首局就有長打帶動攻勢，6局關鍵時刻更以致勝一擊奠定勝基，獲選單場MVP。

投手方面，味全龍先發蔣銲主投6局，用92球被敲4安包含1轟，送出5次三振、僅1次保送，失3分僅1分自責，繳出優質內容。接手的李超中繼1局無失分，林子昱再投1局僅被敲1安。

林凱威關門，被敲安後面對代打的陳傑憲，滿球數對決被擊出安打，形成一二壘有人，不過下一棒陳聖平擊出雙殺，跑者進佔三壘，李丞齡代打，林凱威回穩，再見三振。

統一獅先發胡智爲投5.2局用105球，被擊出6支安打，送出7次三振，但也出現2次觸身球，失5分其中4分自責，承擔敗投。

▲▼蔣銲 。（圖／味全龍提供）

▲蔣銲 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 中職統一獅味全龍逆轉全壘打棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」

熱門新聞

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定先發！周三對金鶯登板

2崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬

3 日媒爆料日職球星夜生活！

4雷霆4比0橫掃太陽　SGA31分8助攻射日

5山本由伸挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

最新新聞

1優霸盃苦戰5點惜敗　中華隊仍晉8強

2國民女友全大運當菜鳥　羅嘉翎摘金

3李東洺擺脫「自己把自己投倒」

4張政禹抱兒同框！葉總讚更會玩球

5李東洺好投大翻身？後藤賣關子不談修正秘訣

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

名古屋亞運角力台灣4位英雌出征　理事長張聰榮喊話拚隊史首面獎牌

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

【魂已飄走】貓咪麻醉未退...整隻表情ㄎㄧㄤ掉呆坐

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366