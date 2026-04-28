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王彥程韓職連6場先發好投　對戰SSG首打席挨轟回穩5.1局失2分

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹台灣左投王彥程28日先發對戰SSG登陸者，主投5.1局，被敲5支安打，失2分責失，奪2次三振、投出3次保送，用球數91球，連續6場先發都投滿5局且失分控制在3分以內。不過他上一勝已是4月4日，本季第3勝仍需再等等。

王彥程首局首打席面對朴成韓，在2好2壞時遭轟右外野全壘打失1分，隨後雖被艾瑞迪亞（Guillermo Heredia）敲安，但仍成功守住沒有再失分。第2、3局都演出3上3下，表現回穩。

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4局上兩出局後投出保送，隨後製造飛球出局化解危機；5局上兩出局後再被朴成韓敲安，但隨即讓打者擊出二壘滾地球結束該局。

6局上王彥程續投，先被崔廷敲安，接著艾瑞迪亞擊出滾地球靠野手選擇上壘，之後又被韓裕暹敲安形成一、三壘有人局面後退場。李珉雨接替登板，金星旭擊出高飛犧牲打，艾瑞迪亞回本壘時，裁判判定捕手崔在勳發生阻擋，判給得分，比數形成2比2平手。

韓華在4局下靠著佩拉薩（Yonathan Perlaza）二壘安打開路，隨後盧施煥擊出高飛犧牲打扳平比數，5局下再靠對方守備失誤攻下超前分。不過6局上失分後，雙方再度回到2比2平手。

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

關鍵字： 王彥程韓華鷹SSG投手表現棒球比分

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