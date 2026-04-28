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棉被人！王順和金句變商機　葉總笑喊有趣

▲▼ 王順和 。（圖／味全龍提供）

▲王順和 。（圖／味全龍提供）

 記者王真魚／台北報導

味全龍外野手王順和開季手感火燙，週末連兩戰對樂天桃猿都敲出三壘打，目前打擊率高達4成29，成為球隊打線亮點。
除了場上表現吸睛，王順和日前一句改編格言「今天的太陽曬不乾明天的棉被」也意外爆紅，不僅在球迷間掀起討論，甚至連球隊合作床具品牌都順勢推出折扣活動，讓他多了「棉被哲人」的新封號。

對於這句話的意思，王順和先前受訪曾解釋，「不管今天遇到什麼事，明天都是新的一天，不用一直去想昨天發生什麼，重點是把當下該做的事情做好。」

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王順和此金句其實來自常見的勵志語錄：「昨天的太陽曬不乾今天的衣服，明天的雨淋不濕今天的自己」，意指該放下的就放下、專注當下，帶著向前看的心情面對每一天。

總教練葉君璋今天得知他因此獲得業配合作後笑言應該滿有趣的，「他滿會講笑話的。」

對於王順和本季持續進步的原因，葉君璋表示，球團對他的培養相當有耐心，「他算是滿完整的培訓，我們第二年選的，大部分時間都在二軍，反而可以很按部就班去做一些事情。」

葉總也提到，王順和剛進職棒時守備仍有課題，「那時候三壘守備有一些問題，所以沒有把他硬拉上一軍。」反而讓他有時間在二軍打底，「如果當時守備沒問題，可能就沒有辦法這樣完整培訓。」

在球團眼中，王順和一直具備潛力，「他是U18的明星球員，本來就不是隨便找的。」葉君璋回憶，當初測試時就看到他的打擊與運動能力，「那時候他有打全壘打，速度、整體能力都很好。」

近期連續兩場三壘打，更印證他的腳程優勢，葉君璋直言，「他是真的有速度，是非常優秀的球員，本來就有很好的天分。」

關鍵字： 味全龍王順和三壘打葉君璋棉被哲人中職

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