林哲瑄一句話給信心！王苡丞內外兼修　後藤坦言調度有幫助

▲富邦悍將王苡丞。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將內野手王苡丞近期在一軍獲得出賽機會，並在26日先發出賽擔任第四棒，顯示教練團對其打擊潛力的期待。不過他也坦言，自己在攻守兩端仍在適應一軍節奏，「確實有一點落差」，需要持續調整。在轉練外野後，林哲瑄也不斷幫助他建立信心，稱讚他判斷不錯，若能成為內外野兼修的工具人，就能成為教練團的活棋。

後藤光尊表示，王苡丞這次升上一軍，主要是因為二軍回報打擊狀況良好，「看了影片之後，覺得他的整體平衡變得很好。」不過他也坦言，近兩場比賽觀察下來，「感覺有一點點往下掉，狀態還沒有那麼穩定。」

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守備方面，王苡丞過去曾因傳球問題被調往外野，但近期回到內野出賽。對此後藤光尊直言，「沒有感覺到他有傳球的問題，反而覺得他的傳球是好的。」顯示教練團對其守備穩定性已有一定信心。

在定位上，後藤也強調希望王苡丞能兼顧內、外野守備，「這樣的選手越多，對球隊調度越有幫助。」未來將持續視狀況安排其守備位置，提升整體靈活度。

王苡丞本季除內野外，也被安排嘗試外野守備，他直言兩者差異明顯，「視野差滿多的。」對於外野守備，他坦言一開始信心不足，「我都比較沒什麼自信」，但在學長林哲瑄鼓勵下逐漸建立信心，「他說我判斷其實沒有到很差。」

談到外野守備要領，他認為關鍵仍在判斷能力，「判斷比較好，有臂力就加分。」目前他主要守右外野，但也表示內外野兩端都能接受調度。外野仍在適應，王苡丞坦言自己在內野較有信心，「內野還是比較熟悉。」他也提到，過去困擾的傳球問題已逐步修正。

在打擊方面，王苡丞坦言近期表現尚未達理想，「沒有掌握到非常好。」他也明確感受到一、二軍之間的差距，「有一點落差。」不過他仍保持正面心態，「就是繼續努力。」王苡丞強調，未來不論內野或外野都願意配合球隊安排，期望透過持續出賽累積經驗，在一軍站穩腳步。