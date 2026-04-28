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陳傑憲本季首度出征客場　突喊：想安可了

▲▼ 林岳平、陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一7-ELEVEn獅今北上對戰味全龍，總教練林岳平賽前透露，安排隊長陳傑憲從板凳出發。這是他傷後歸隊後首度隨隊客場出征，賽前受訪時也笑說：「想安可了。」

陳傑憲先談到今年球隊氛圍的變化，包括外界形容林岳平本季「喜餅」的轉變，他表示沒有特別去問原因，「但我知道，他在集合的時候有跟大家講說，因為今年陣中比較多年輕選手，對大家的容忍度會比較高，容錯率會比較高。」

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他坦言，開季打線狀況確實沒有那麼理想，加上少了林安可坐鎮，「真的滿想安可的。」事實上，陳傑憲過去客場都與林安可同房，隨著他赴日發展後，室友也將換人，他直言，少了熟悉的搭檔，「真的滿想他的。」

兩人私下仍有聯絡。陳傑憲透露只要有空都會和對方視訊；日前兩人同場都有好表現，他傳訊息開玩笑，「欸兄弟，同場MVP喔！」隔天自己開轟後，林安可回了一句「粗喔」，他也笑回，「我懂他表達意思，就是說我全壘打，我就回他折到而已啦。」

談到林安可的「省話一哥」個性，陳傑憲幫忙「破除人設」，笑說，「他是有偶包啦，但私底下很好聊，其實他嘴巴很壞，而且很吵，我們講話都很大聲。」

至於陳傑憲此役未先發，林岳平表示，「今天球隊移動，傑憲也連續出賽3場，加上這是他復出後第一場客場，先讓他慢慢調整。」

雖然此役從板凳出發，他仍表示會隨時準備，「在後面待命」，有需要就上場。

關鍵字： 陳傑憲林岳平林安可統一獅味全龍

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