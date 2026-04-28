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台鋼二輪新秀朱盟一軍開箱！被預言首轟　直呼職棒最大不同

▲朱盟。（圖／記者楊舒帆攝）

▲朱盟。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹28日進行球員異動，將去年第二輪選進的新秀朱盟拉上一軍。儘管他本季在二軍打擊表現亮眼，但總教練洪一中坦言，原本並不打算這麼早啟用，主要是因傷兵出現，才決定提前拉上來測試戰力。

朱盟出身東大體中，本季在二軍累計52打數敲出17支安打，繳出打擊率0.327、上壘率0.397、長打率0.404的成績，近期手感火燙，也因此獲得上一軍機會。洪一中表示，郭永維因腳部舊傷影響，前一場比賽跑壘時已出現一跛一跛狀況，無法正常發力，因此下放二軍，「有的選手剛降二軍天數還沒到，剛好朱盟在二軍打得不錯，拉上來試試看。」

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不過洪一中也直言，「本來我是不想讓他那麼早上來，在二軍可以一直打，但一軍沒辦法完全下去比賽。」他強調目前是因應戰力需求，「沒人了沒辦法，人好了再換下去就好。」

對於升上一軍的消息，朱盟透露其實來得相當突然，「昨天教練跟我講說我上一軍了。」他坦言時間點比預期更早，「我覺得蠻早的。」甚至自己原本並沒有設定短期內要升上一軍的目標，「我自己是覺得沒有啦（機會），但學長有說有。」

談到心情，朱盟表示並不緊張，「興奮比較多，因為還沒在一軍上場，所以感受不大。」一軍隊友也紛紛關心他的狀態，其中顏郁軒還開玩笑預言他會敲出首轟，讓他笑說「就覺得他在開玩笑。」

本季朱盟在二軍不僅打擊穩定，還展現積極跑壘能力，目前以13次盜壘排名前段班。他表示自己並不會隨意起跑，「通常都是有暗號我才會跑，如果沒有暗號不會亂跑。」

從學生棒球轉戰職業，朱盟也深刻感受到差異，「最大的差別就是在賺錢，就是有一種責任在。」他坦言這份責任感會督促自己，即使想偷懶也會逼自己持續進步。

在成長方面，他認為守備是進步最多的一環，「剛進來的時候接球、傳球都很不穩定。」經過秋訓、春訓以及內野教練的持續調整，目前能勝任三壘、游擊與二壘多個位置。

升上一軍後，朱盟也期待能有更多學習機會，並透露目前最熟悉的學長是顏郁軒。至於是否與家人分享喜訊，他笑說已經告知，但因距離較遠，家人未必能到場觀戰。不過他對於有機會踏上大巨蛋仍相當期待，「很期待，因為我沒去過。」

關鍵字： 朱盟台鋼雄鷹一軍升格洪一中職棒新秀

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