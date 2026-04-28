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感謝金塊球迷力挺　約基奇喊話：會把系列賽G7帶回丹佛

記者杜奕君／綜合報導

面對退無可退1勝3敗瀕臨淘汰局面，丹佛金塊28日在主場季後賽對上明尼蘇達灰狼的第5戰展現強大韌性！當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）再度展現MVP等級的統治力，全場狂飆27分、12籃板、16助攻、2阻攻的超級大三元，率領金塊以125比113擊退灰狼。金塊成功在主場續命，約基奇賽後更喊話一定會將G7帶回金塊主場，感謝球迷力挺。

此戰金塊在主場球迷震耳欲聾的助威下，從開賽就展現必勝決心。約基奇全場出賽37分鐘，進攻端極具效率，15投9中砍下27分，更用驚人的16次助攻徹底活絡全隊攻勢，也讓球隊一度手握多達25分領先，最終雙位數差距撂倒灰狼。

賽後約基奇談到這場關鍵勝利時表示，「我覺得今天所有人都站了出來，我們成功掌控了比賽，特別是在第3節打出了進攻高潮。瓊斯（Spencer Jones）的發揮也太棒了，整體來說，我們打得比之前好上許多。」

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除了球員發揮，丹佛高原的主場優勢也成為金塊最強後盾。約基奇感性表示，「主場球迷的能量太棒了，他們的歡呼給了我們巨大的能量，我們會努力戰鬥，目標是把系列賽帶回丹佛（進行第7戰）。」

金塊此役除了約基奇表現神勇，全隊在第3節的猛烈攻勢成為勝負分水嶺。目前金塊雖然仍以2比3落後給灰狼，但這場大勝無疑為球隊注入強心針，雙方第6戰將移師灰狼主場舉行，金塊勢必力拚將戰線延長至生死第7戰。

不過此戰輸球，且面臨兩大主力因傷無法出賽的灰狼方面，此戰砍下27分、9籃板、6助攻的明星前鋒藍道（Julius Randle）則直言，「此戰是我們自己被自己打敗，下一場就是贏球，把防守拿出來並且別再犯錯，我們要爭取回到主場終結系列賽。」

▲約基奇喊話，要將季後賽首輪帶入G7回到金塊主場。（圖／路透）

▲約基奇喊話，要將季後賽首輪帶入G7回到金塊主場。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽約基奇金塊灰狼G7Nikola Jokic

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