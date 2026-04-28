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誓言完成1%的逆襲！　雲豹季後賽口號「當燃不讓」直指冠軍

▲雲豹公布季後賽口號「當燃不讓」，誓言完成1%的逆襲奪冠。（圖／雲豹提供）

▲雲豹公布季後賽口號「當燃不讓」，誓言完成1%的逆襲奪冠。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹確定拿下TPBL職籃例行賽第1名，為迎接季後賽，球團於今(28)日正式公布季後賽口號「當燃不讓」，誓言將這股氣勢延續到底，直指冠軍榮耀，完成「1%的逆襲」。

季前雲豹曾被外界預測奪冠機率僅有「1%」，但豹青軍團憑藉著不服輸的韌性與年輕氣盛的拚勁，最終成功打破質疑，順利取得例行賽龍頭寶座。

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季後賽口號「當燃不讓」取自成語「當仁不讓」，完美詮釋雲豹本季無所畏懼征戰態度，更濃縮3大核心精神，先是傳承上季「超燃入勝」熱血鬥志，將強大求勝渴望與對籃球的熱愛，深深烙印在球隊DNA中。

其次是展現「豹青頑張」的逆襲底氣，用不懈拚勁打破季初被看衰的質疑，以實力證明自我價值；最後是展現絕對「不讓」的登頂決心，在奪冠之路上，雲豹將「燃」起高昂鬥志，寸步不讓、捍衛榮耀，為始終相信球隊的死忠豹迷們，獻上最霸氣的承諾。

季後賽首輪主場首戰將於5月10日(日)下午5點在桃園巨蛋點燃戰火，屆時將交手附加賽勝隊，主場門票將於KKTIX售票系統販售，2025-26季票會員將享有保留原位與優先購票權利，保留原位購票時間為4月29日(三)早上9點至中午12點，優先購票時間為同日下午4點至晚間23點59分，季後賽主場單日票則將於4月30日(四)中午12點起全面開放購票。
 

關鍵字： 雲豹季後賽當燃不讓台籃TPBL

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