王維中再度一日升降身體有狀況？1局爆退場！教練：球速沒回來

▲王維中 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／新北報導

王維中本季已於4月4日、15日、26日三度升上一軍，且每次都直接進入先發輪值登板，但隔天隨即在5日、16日、27日被降回二軍，形成「一日升降」模式，至今仍無法穩定留在一軍輪值。最近一次先發對統一獅，他僅撐1局就被打線打了一輪，狂失5分退場，締造生涯在非因雨保留比賽情況下最短局數先發。對於他的近況與球速下滑問題，投手教練蕭任汶也做出說明。

針對王維中近期球速未回升，蕭任汶表示，目前仍需由防護團隊進一步評估，「要看防護單位的評估，主要還是看傷勢有沒有影響，他球速沒有回來，大概136、137左右。」教練團也持續關注是否與身體狀況有關。

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至於是否因為心態過於急切影響表現，蕭任汶坦言，「應該是這樣，運動員應該都是這樣。」他認為選手想盡快回到最佳狀態是普遍現象。蕭任汶透露，掉5分退場時，有透露鼠蹊部不適的情況。

談到王維中日前對中信兄弟的登板內容差異，蕭任汶指出，「那場運氣成分比較高，很多有效擊球都在守備範圍內；前天（對統一獅）則是運氣差了一點，但還是要先有實力，再來談運氣。」他也再次強調，目前球速尚未恢復，教練團也在觀察是否與潛在傷勢有關，「防護部門正在做完整檢查，動作連貫性看起來沒有問題，後續就看評估結果，若嚴重再進一步處理，輕微則安排復健訓練。」

至於球隊整體先發投手戰力是否足夠，蕭任汶表示，「應該夠啦，洋將會辛苦一點。」