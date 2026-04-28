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餅總讚帶隊感染力強！陳傑憲點名2新秀蛻變：真的不一樣了

▲▼ 陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一7-ELEVEn獅主力外野手陳傑憲近期歸隊重返一軍，他直言，看到年輕球員的成長相當有感，「他們從剛進來懵懵懂懂，到現在已經有辦法在比賽中理解比賽，甚至在適時的時候成為關鍵人物，我覺得都還蠻不錯的。」過去曾給這些年輕球員一些建議，如今看到效果，「就會覺得滿開心的。」

談到印象最深的球員，陳傑憲點名朱迦恩與李丞齡。他指出，朱迦恩原本能力就很好，「不管是身體強度，還是打擊練習，你會發現他是很有潛力的球員。」但過去因機會較少，「一有表現不好，得失心會比較重。」

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不過近期轉變明顯，「現在不管好或壞，他的神情、對比賽的主動都不一樣，知道怎麼透過每個打席去調整自己。」他直言，「這真的需要時間跟經驗，他有做到，我很替他開心。」

至於李丞齡，陳傑憲則強調是整體轉變，「就是大家說的浪子回頭嘛，他繞了一圈回來之後，不管是場上的態度，還是對自己的要求，都跟過往有滿大的落差。我也不是因為他現在成績才這樣說，但從他在場上的感覺，就知道已經不一樣了。」

有趣的是，陳傑憲笑稱自己最近成了李丞齡的「司機」，「有一天，他就問我『憲哥，方便共乘嗎？』，我就說好啊，反正順路。」記者直呼他的司機身價不斐，陳傑憲點點笑回，「真的餒！」也因為「共乘」關係，兩人常在車上聊天，觀察到對方成熟不少，「他的談吐比較成熟，場上的應變比較好。」

對於年輕球員整體表現，陳傑憲認為，「教練給他們的任務沒有到很高，就是希望他們能夠快速融入一軍強度，我覺得他們都有做到。」他也點名林泓弦，「你會發現他身形在變，技術跟心態都在提升，已經完全不一樣。」

自己今年因為傷勢關係在二軍待了一段時間，陳傑憲體會到辛苦之處，「真的是不容易！」因此更希望年輕球員珍惜一軍機會，「在一軍打球才會有人關注，才會有成就感。」最後他笑說，「要下的話也是我下，不要他們下。」

另一方面，總教練林岳平認為陳傑憲對球隊影響力相當重要，「最大的是場上場下，每個選手會更投入去解讀比賽、去面對比賽。」他指出，陳傑憲會主動與隊友溝通，「他會在私底下跟球員聊，這個時間點球隊應該怎麼去比賽。」

林岳平直言，即使過去學長也能帶領球隊，「做得到，但感染力沒有他那麼強。」

▲李丞齡、林岳平 。（圖／統一獅提供）

▲李丞齡 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 陳傑憲朱迦恩李丞齡統一獅林岳平中職

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