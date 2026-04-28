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成軍首季直闖SBL總冠軍賽　凱撒基隆黑鳶將與裕隆爭霸

▲凱薩基隆黑鳶在成軍首季就闖入SBL年度總冠軍賽，周儀翔、朱億宗。（圖／基隆市政府產發處提供）

▲凱薩基隆黑鳶在成軍首季就闖入SBL年度總冠軍賽，周儀翔、朱億宗。（圖／基隆市政府產發處提供）

記者杜奕君／綜合報導

SBL超級籃球聯賽季後賽進入最終冠軍爭霸，成軍首季的「基隆新軍」凱撒基隆黑鳶展現強大韌性！儘管在季後賽首場出師不利，但黑鳶軍團隨即找回節奏，發揮「Be Tough」的硬漢精神連追勝場，最終成功上演逆轉秀，挺進年度總冠軍賽。接下來，這支基隆新勢力將挑戰傳統強權裕隆集團，爭奪具備歷史意義的年度總冠軍寶座。

作為SBL的新面孔，凱撒基隆黑鳶在成軍第一年就展現出極高的整合效率。球隊不僅在戰術磨合上迅速到位，更將基隆在地文化融入團隊核心。對於球隊能一路過關斬將，總經理林冠綸語氣堅定地表示，「團隊在場上、場下展現出的鬥志，就是要向外界證明，只要目標明確且意志堅定，新球隊同樣具備問鼎頂峰、爭奪冠軍的絕對實力。」

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▲凱薩基隆黑鳶在成軍首季就闖入SBL年度總冠軍賽，周儀翔、朱億宗。（圖／基隆市政府產發處提供）

▲周儀翔季後賽連續兩戰表現出色。（圖／基隆市政府產發處提供）

這股「黑鳶旋風」也席捲了「雨都」，基隆市長謝國樑對球隊的表現給予高度評價。他強調，球隊在場上拚戰的身影不僅展現了強大競爭力，更成功凝聚了基隆市民的向心力。謝國樑表示，希望透過球隊的奮鬥歷程帶動城市活力，並誠摯邀請市民朋友踴躍進場，用吶喊聲成為在地球隊最強大的後盾，讓基隆的能量在球場上持續發光發熱。

為了回饋一路相挺的球迷，基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀也帶來好消息。在總冠軍賽期間，球團特別準備了限量應援贈品，包括球隊專屬徽章、視覺貼紙及應援拍拍扇等。

蔡馥嚀呼籲球迷親臨現場，將每一份加油聲轉化為球員前進的動力。不過，應援贈品數量有限，送完為止。凱撒基隆黑鳶能否在成軍首年就寫下「奪冠奇蹟」，全台籃球迷都在拭目以待。

【賽 事 資 訊 】

總冠軍賽賽制為五戰三勝，賽程時間如下：
Game 1：4月30日（四）19:00
Game 2：5月2日（六）17:00
Game 3：5月3日（日）17:00
Game 4：5月9日（六）17:00（如有需要）
Game 5：5月10日（日）17:00（如有需要）

比賽地點：板橋體育館（新北市板橋區中正路8號）

▲凱薩基隆黑鳶在成軍首季就闖入SBL年度總冠軍賽，周儀翔、朱億宗。（圖／基隆市政府產發處提供）

▲沙場老將朱億宗幫助黑鳶成軍首季就勇闖SBL總冠軍賽。（圖／基隆市政府產發處提供）

關鍵字： SBL總冠軍賽凱薩基隆黑鳶裕隆周儀翔朱億宗台籃

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