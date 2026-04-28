揭選手百萬開銷壓力謝企業贊助解憂　羅佩琳視野升級瞄準名古屋亞運

▲「跨欄女神」羅佩琳擔任濰視眼科視覺大使。（圖／濰視眼科提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

曾多次蟬聯全國運動會女子400公尺跨欄冠軍的台灣「跨欄女神」羅佩琳，在追求成人國家隊戰袍的道路上，曾因0.04秒的微小差距與杭州亞運失之交臂。然而這份遺憾並未讓她止步，經歷了白天當教練、晚上在居酒屋打工賺取生活費的「打工戰士」歲月後，羅佩琳出席記者會時談到亞運備戰，準備好以最完美的狀態衝擊2026名古屋亞運田徑賽場。

近視度數超過500度的羅佩琳，過去在訓練與比賽時長期受隱形眼鏡所苦。她透露，田徑場上的高強度訓練伴隨大量汗水，隱眼時常發生位移或因汗水、雨水流進眼睛造成強烈不適，進而影響判斷欄架間距的精準度。

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羅佩琳分享完成近視雷射手術後的改變：「做完近視雷射手術，我覺得最大的差別就是在訓練的時候完全不用受任何的干擾。」她指出，過往在跨欄瞬間需要高度集中的判斷力，現在視野改善後，能更專注於技術細節，「以前戴隱形眼鏡，有時候眨一下眼，隱形眼鏡會位移或不舒服。現在完全不用擔心這個，可以很專注地看欄架的技術。」

羅佩琳在2025台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄預賽中，跑出個人生涯最佳的57秒44，正式跨越名古屋亞運參賽門檻，回想起2023年因0.04秒之差無緣杭州亞運的打擊，她坦言提早達標讓備戰節奏更加從容。

「提早達標心裡會比較安定，備戰時間拉長，就可以把比較欠缺的體能或技術再研發得更好。」目前她在台中沙鹿國中積極受訓，將長期目標鎖定在亞運決賽，短期則致力於速度與技術的深度結合。

▲田徑選手羅佩琳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

對於非固定支薪職位的運動員而言，高昂的訓練與出賽費用是夢想路上最大的阻礙，羅佩琳親揭露職業選手的開銷細節，粗估若包含教練費、營養品、海外賽事機票、交通食宿以及物理治療師隨行的費用，一年開銷至少在50萬元以上，若賽事頻繁甚至可能達到100萬元。

「有企業贊助，就不用想那麼多關於生活上的壓力，可以更專注在訓練上。」羅佩琳感性地說，對於她這種「沒名份」的運動員來說，企業（如濰視眼科）的補助意義重大，她回憶過去必須靠教職或打零工維持生計，如今看到台灣體育圈有越來越多企業投入贊助，「這是一個很棒的開始。」

為了在亞運舞台展現巔峰實力，羅佩琳接下來的行程極其精實，她預計本週五啟動日本賽程，連續兩週參與靜岡與大阪的賽事，隨後在大阪進行移地訓練，6月返台參加新北國際田徑公開賽。

面對這份得來不易的亞運門票，羅佩琳展現了孤注一擲的決心，被問到恢復選手身分時是否曾有猶豫，她堅定回應：「既然決定要回來，我就會全力以赴，過程中不會想太多，就是想把最後的運動生涯做到完美。」