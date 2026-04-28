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重返桃園巨蛋轟27分14.5籃板　雲豹迪亞洛奪單周MVP

▲重返桃園巨蛋轟27分14.5籃板，雲豹迪亞洛奪單周MVP。（圖／TPBL提供）

▲重返桃園巨蛋轟27分14.5籃板，雲豹迪亞洛奪單周MVP。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃第26周單周最有價值球員由上周幫助桃園台啤永豐雲豹拿下2連勝的迪亞洛拿下。雲豹上周回到桃園巨蛋，於主場迎戰高雄全家海神與福爾摩沙夢想家，迪亞洛以穩定且具統治力的表現，場均繳出27分、14.5籃板、2.5助攻，效率值高達37.5，幫助球隊收下關鍵勝利，不僅止敗更完成例行賽封王，獲選本周MVP。

首戰面對海神，賽前對手即表態全力應戰，上半場雙方戰況膠著，雲豹僅握有微幅領先。易籃後迪亞洛挺身而出，在第3節單節狂砍12分並抓下11籃板，於攻守兩端全面壓制對手，幫助球隊迅速拉開比分差距。全場繳出31分、18籃板，成為球隊拿下主場首勝的重要功臣。

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第二戰迎來與夢想家的龍頭對決，同時也是例行賽封王關鍵戰役。迪亞洛此役自板凳出發，仍展現高度影響力，全場貢獻23分、11籃板，無論補防判斷、卡位意識或籃板拚搶皆表現出色，在攻守兩端扮演穩定支點，幫助球隊掌握比賽節奏，最終成功鎖定例行賽龍頭。

綜觀兩場比賽，迪亞洛不僅在數據上持續繳出高檔表現，更在比賽關鍵時刻展現影響力。無論是以主力之姿主宰禁區，或從替補出發帶動節奏，他都能完美詮釋角色價值，成為雲豹完成封王的重要拼圖。

關鍵字： TPBL迪亞洛桃園巨蛋雲豹台籃單周MVP

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