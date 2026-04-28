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曾仁和轉隊首場先發時間確定！不設限「丟到教練叫我下來」

▲曾仁和 。（圖／味全龍提供）

▲曾仁和 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

曾仁和本周將重返一軍先發，這是他轉隊味全龍首場一軍出賽，總教練葉君璋透露，輪值已經確定是哪一場，會持續密切觀察他的狀況。今天賽前，葉總也和他傳接球，他直言，感覺好跟比賽有好結果是兩回事，期待他能複製好狀況。

葉君璋關注曾仁和在場上的細節，包括接球與投球狀況，「我覺得他真的有越來越好。」但他強調，即使狀態提升，實戰仍可能遇到亂流，關鍵在於投手當下的動作與手感是否朝正確方向發展，「我感覺是有在往好的方向走。」

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談到調整重點，曾仁和指出，教練團並未特別要求控球或球速，而是著重在投球機制與發力方式的修正，「是用正確的發力姿勢、動作，還有手有沒有往前延伸。」他解釋，延伸並非刻意為之，而是前段動作到位後自然產生的結果，「這些如果做好，對控球或球速都會有幫助，重點是能不能帶到比賽中。」

身體狀況方面，曾仁和明顯感受到改善。他透露開季至今沒有出現不適，「每一場丟起來都越來越輕鬆，不會再用不該發力的力量去丟。」他回顧過去傷勢，坦言與用力方式有關，「以前幾乎都用腰跟手在丟，沒有用下半身。」如今改以全身協調發力，讓投球更連貫，也降低受傷風險。

對於即將重返一軍且轉換球隊，曾仁和則顯得相當平常心。他笑說過去在美國就有轉隊經驗，「其實都差不多，就像換個球隊打球而已。」

至於哪一場登板，葉總僅說，「本周最後三場其中一場，哪一場也確定了。」曾仁和表示教練沒有r特別設定局數或成績，自己也不希望設限，他笑說，「就讓我去發揮，可能丟幾局就丟幾局，丟到教練叫我下來，這是最理想的狀況。」

關鍵字： 曾仁和味全龍葉君璋一軍登板投球調整中職

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