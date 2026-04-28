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贊助120萬支持國家運動員！國訓中心攜手濰視眼科打造金牌視野

▲國家運動訓練中心宣布與濰視眼科合作，啟動「濰視金牌視野支持國家隊計畫」。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲國家運動訓練中心宣布與濰視眼科合作，啟動「濰視金牌視野支持國家隊計畫」。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

國家運動訓練中心今（28日）宣布與濰視眼科合作，啟動「濰視金牌視野支持國家隊計畫」，濰視眼科除了捐贈新台幣120萬元贊助金支持國訓中心，亦提供「SMARTTransPRK 4.0」屈光矯正術式資源，旨在透過精準的醫療技術，成為台灣頂尖運動員在爭分奪秒的賽場上，追求卓越表現的堅實後盾。

國訓中心副執行長莊佳佳代表出席活動時，以過往運動員的視角切入，強調視覺敏銳度、空間感知與手眼協調的深度整合，是運動員發揮極致表現的重要關鍵。她指出，在頂尖競技領域中，0.1秒的判斷差異往往就足以決定獎牌的顏色。

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「其實視力、視覺對於我們運動員來說是非常重要的一個部分。」莊佳佳表示，運動員必須透過眼睛觀察對手踢過來的腳，或是觀察棒球的球速與距離。她特別感謝濰視眼科提供120萬贊助金與專業的眼科醫療服務。莊佳佳強調，國訓中心在選擇合作夥伴時，始終以「合規性」與「安全性」為最高原則，在參觀過專業服務環境後，她相信將選手交給專業的眼睛醫療是非常放心的，「希望未來有更多這樣的外界力量，可以跟國家一起照顧更多的運動員。」

▲國訓中心副執行長莊佳佳出席記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲國訓中心副執行長莊佳佳出席記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

在2025台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄奪下銀牌、並已達到2026名古屋亞運參賽標準的「跨欄甜心」羅佩琳，今日以視覺大使身分分享自身經歷。她透露，田徑場上的高強度訓練常伴隨大量汗水，過往近視對其訓練造成不少困擾。

「完近視雷射手術，我覺得最大差異就是在訓練的時候，完全不用受任何的干擾。」羅佩琳感性地說，以前會擔心眼睛乾澀、雨水或汗水流進眼睛帶來的不舒服，隱形眼鏡甚至會在眨眼或跳躍時發生位移，精準的視覺對判斷欄架距離至關重要「現在做完手術的話，就是完全不用擔心隱形眼鏡跑位，可以很認真很專注的看欄架的技術。」

▲田徑選手羅佩琳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲田徑選手羅佩琳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

濰視科技總經理林怡玲表示，這項計畫不僅是企業回饋社會，更是希望將科技醫療轉化為支持國家隊的實質行動。這套技術與運動部推動的科學化訓練藍圖高度契合，期盼協助選手在差之毫釐的賽場上發揮巔峰實力。

針對運動員的高強度需求，濰視眼科新竹光明院院長許承儒醫師指出，對於需承受高強度訓練或高碰撞風險的國家隊運動員而言，具備「不掀瓣、零接觸、AI全智能＋」核心優勢的術式，相對能確保術後角膜結構更穩定,

相較於其他術式，不掀瓣技術能降低術後角膜瓣位移的風險，讓運動員能更安心地面對賽事挑戰。

此次民間企業與國訓中心的合作，展現了整合民間資源建構後勤支援系統的決心，未來國訓中心也期許能持續串聯更多社會力量，陪伴國家隊選手在國際舞台上穩健前行，共同為台灣爭取最高榮耀。

關鍵字： 羅佩琳國訓中心雷射手術田徑

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