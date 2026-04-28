運動雲

>

莫蘭特、JJJ現身魔術主場力挺！貝恩感動大呼：一輩子的友誼！

▲魔術貝恩（Desmond Bane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術貝恩（Desmond Bane）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽東區首輪今日迎來動人一幕，雖然孟斐斯灰熊與猶他爵士皆無緣季後賽，但昔日「灰熊三叉戟」成員賈莫蘭特（Ja Morant）與小傑克森（Jaren Jackson Jr.）今日特別現身奧蘭多魔術主場中心，為轉戰魔術的好友貝恩（Desmond Bane）加油，最後貝恩全場轟下22分，帶領魔術以94比88擊敗東區龍頭底特律活塞，系列賽取得3比1的絕對聽牌優勢。賽後談起兩位好友，貝爾感動直言「這是會持續一輩子的友誼！」

貝恩今日出賽37分鐘，18投7中、包含三分球10投5中，貢獻全隊最高的22分5籃板。終場前1分16秒，貝恩在進攻端命中一記超遠的打板三分球，幫助魔術將領先擴大至6分，雖然在比賽剩餘27秒時，貝恩因活塞包夾出現失誤，但鏡頭捕捉到他的手臂鮮血長流，且貝恩最終也帶傷幫助球隊守住勝利，帶領魔術成為NBA近14年來，首支在投籃命中率低於38.7%的情況下，仍能在系列賽前四場取3勝的球隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，這場比賽灰熊莫蘭特與今年2月被交易至爵士的小傑克森被轉播鏡頭捕抓到雙雙坐在場邊第一排一起為曾一同效力灰熊的前隊友貝恩加油，這三位好友過去在曼斐斯共同度過5個賽季，貝恩職業生涯前313場例行賽皆是與兩人並肩作戰。

而在第三節末段，貝恩在面對羅賓森（Duncan Robinson）的防守下，於進攻計時器即將到時之際，強行投進一記難度極高的後撤步三分球，坐在場邊的莫蘭特顯然非常享受這一刻，隨即做出他標誌性的慶祝手勢為好友慶祝。

賽後談到前隊友到場支持時，貝爾感性向記者表示：「這種感覺很特別，這些是我共同度過5年時光的夥伴，我們在同一球隊開啟職業生涯，創造了許多回憶。我非常感謝他們特地前來支持。這是一段會持續一輩子的友誼，他們對我意義重大。」

去年休賽季，魔術打包科爾安東尼（Cole Anthony）、卡德威爾-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、4枚首輪籤及1個互換權換來貝恩，當時這筆交易一度遭到外界質疑，但如今貝恩在季後賽連兩戰砍下至少20分且投進5記三分球，寫下隊史紀錄，用好表現掃除了所有噪音。

目前魔術隊距離「老八傳奇」僅剩一步之遙，若能順利晉級，他們將成為NBA歷史上第7支完成此壯舉的球隊。

關鍵字： 貝恩魔術季後賽灰熊NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

【粉絲爭奪戰開打】李雅英被檸檬架住　現場直接變修羅場XD

熱門新聞

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定先發！周三對金鶯登板

2崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬

3 日媒爆料日職球星夜生活！

4雷霆4比0橫掃太陽　SGA31分8助攻射日

5山本由伸挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

最新新聞

1王彥程韓職連6場先發滿5局失分壓3分內

2莫蘭特、JJJ現身力挺　貝恩感動

3王順和金句變商機　葉總笑喊有趣

4榜眼張育豪上一軍見習　筆記不離身拚成長！

5林哲瑄一句話給信心！王苡丞內外兼修

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

名古屋亞運角力台灣4位英雌出征　理事長張聰榮喊話拚隊史首面獎牌

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

【魂已飄走】貓咪麻醉未退...整隻表情ㄎㄧㄤ掉呆坐

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366