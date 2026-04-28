莫蘭特、JJJ現身魔術主場力挺！貝恩感動大呼：一輩子的友誼！

▲魔術貝恩（Desmond Bane）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽東區首輪今日迎來動人一幕，雖然孟斐斯灰熊與猶他爵士皆無緣季後賽，但昔日「灰熊三叉戟」成員賈莫蘭特（Ja Morant）與小傑克森（Jaren Jackson Jr.）今日特別現身奧蘭多魔術主場中心，為轉戰魔術的好友貝恩（Desmond Bane）加油，最後貝恩全場轟下22分，帶領魔術以94比88擊敗東區龍頭底特律活塞，系列賽取得3比1的絕對聽牌優勢。賽後談起兩位好友，貝爾感動直言「這是會持續一輩子的友誼！」

貝恩今日出賽37分鐘，18投7中、包含三分球10投5中，貢獻全隊最高的22分5籃板。終場前1分16秒，貝恩在進攻端命中一記超遠的打板三分球，幫助魔術將領先擴大至6分，雖然在比賽剩餘27秒時，貝恩因活塞包夾出現失誤，但鏡頭捕捉到他的手臂鮮血長流，且貝恩最終也帶傷幫助球隊守住勝利，帶領魔術成為NBA近14年來，首支在投籃命中率低於38.7%的情況下，仍能在系列賽前四場取3勝的球隊。

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值得一提的是，這場比賽灰熊莫蘭特與今年2月被交易至爵士的小傑克森被轉播鏡頭捕抓到雙雙坐在場邊第一排一起為曾一同效力灰熊的前隊友貝恩加油，這三位好友過去在曼斐斯共同度過5個賽季，貝恩職業生涯前313場例行賽皆是與兩人並肩作戰。

而在第三節末段，貝恩在面對羅賓森（Duncan Robinson）的防守下，於進攻計時器即將到時之際，強行投進一記難度極高的後撤步三分球，坐在場邊的莫蘭特顯然非常享受這一刻，隨即做出他標誌性的慶祝手勢為好友慶祝。

Ja Morant finger guns after Desmond Bane three pic.twitter.com/bPtFARWf05 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 28, 2026

賽後談到前隊友到場支持時，貝爾感性向記者表示：「這種感覺很特別，這些是我共同度過5年時光的夥伴，我們在同一球隊開啟職業生涯，創造了許多回憶。我非常感謝他們特地前來支持。這是一段會持續一輩子的友誼，他們對我意義重大。」

Desmond Bane celebrates the Game 4 dub ???? pic.twitter.com/J7jUPtPyq7 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 28, 2026

去年休賽季，魔術打包科爾安東尼（Cole Anthony）、卡德威爾-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、4枚首輪籤及1個互換權換來貝恩，當時這筆交易一度遭到外界質疑，但如今貝恩在季後賽連兩戰砍下至少20分且投進5記三分球，寫下隊史紀錄，用好表現掃除了所有噪音。

目前魔術隊距離「老八傳奇」僅剩一步之遙，若能順利晉級，他們將成為NBA歷史上第7支完成此壯舉的球隊。