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打到「奪命書生」也服氣　布克：SGA過去兩季打出聯盟最好的水準

記者杜奕君／綜合報導

西區兩大強權正面交鋒，奧克拉荷馬雷霆28日在當家一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂轟31分、8助攻的強勢帶領下，成功擊退鳳凰城太陽。賽後太陽一哥「奪命書生」布克（Devin Booker）受訪時，也對雷霆的爭冠實力給予高度評價，更直言SGA就是聯盟MVP等級的頂尖存在。

此戰兩大明星後衛正面對決，布克全場出賽40分鐘，16投8中繳出24分、6助攻、1阻攻，表現依舊穩健；然而雷霆核心SGA火力更勝一籌，上陣37分鐘便以17投10中的高效率砍下31分、2籃板、8助攻，外帶1阻攻，率領雷霆在主場捍衛勝利。

賽後談到雷霆為何被視為具備爭冠實力的勁旅，布克表示，「談論這支球隊，就絕對繞不開SGA。他是聯盟的MVP，而且在過去兩年裡，他始終打出了聯盟最頂尖的水準。」

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除了讚嘆對手核心的個人能力，布克也點出雷霆強大的關鍵在於團隊深度，「除了SGA，他們還擁有一群各司其職的球員，加上韌性十足的老將，兩者相輔相成，這讓他們在場上極具競爭力。」

雷霆在SGA的領軍下，近年來已完成華麗轉身，從重建球隊一躍成為挑戰2連霸的超級勁旅。而布克此番「英雄惜英雄」的發言，也再次印證了SGA在當今聯盟球員心中的崇高地位。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，太陽布克。（圖／路透）

▲太陽布克賽後給予吉爾吉斯-亞歷山大極高評價。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽太陽布克吉爾吉斯-亞歷山大雷霆

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