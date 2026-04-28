塔克再見安打！漸漸融入道奇　羅伯斯以大谷舉例：他剛來更內斂

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間28日主場迎戰邁阿密馬林魚，在9局下演出逆轉戲碼，最終靠著塔克（Kyle Tucker）敲出再見安打，以5比4氣走對手，並將連勝推進至3場，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後除了肯定塔克關鍵一擊，也對他逐漸融入球隊的表現給予高度評價。

此役衛冕軍陷入苦戰，先發投手山本由伸在4局先失1分，5局再挨3分砲；且道奇打線自首局得2分後，也一路遭馬林魚投手壓制。

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直到9局下，帕赫斯（Andy Pages）與代打拉辛（Dalton Rushing）連續選到保送後，雖然羅哈斯（Miguel Rojas）犧牲觸擊失敗，但隨後大谷翔平敲出右外野二壘安打，帶動反攻氣勢，形成1人出局二、三壘有人局面。

接著弗里曼（Freddie Freeman）遭到敬遠、形成滿壘，最終由第4棒塔克把握機會，擊出再見安打，一舉送回2分，為球隊逆轉拿下勝利。

談到塔克的表現，羅伯斯表示，「他一直在掙扎，試著抓到成功的契機與好的節奏，能在那樣的重要時刻，在主場擊出再見安打，真的非常出色，看到所有人衝出來迎接並祝福他，那畫面很令人開心。」

近期塔克從2棒下調至第4棒，羅伯斯指出，此調整反而讓他更能融入比賽，「與其說是減輕壓力，不如說是讓比賽節奏對他來說變得更緩和一些，這對他是有幫助的。」自從將塔克安排在第4棒之後的5場比賽中，道奇取得4勝1敗，成效顯著。

此外，羅伯斯也談到塔克在球隊中的適應情況，「隨著時間過去，他會慢慢更自在，就連翔平剛來的時候，也比現在更內斂一些，這是很正常的事情。」

他進一步表示，隊友也在幫助塔克適應，「隊友們也會主動與他互動，他也會逐漸放鬆，不過，我認為他原本的專注力與銳利度不會因此改變。」