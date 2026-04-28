運動雲

>

塔克再見安打！漸漸融入道奇　羅伯斯以大谷舉例：他剛來更內斂

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／路透）

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間28日主場迎戰邁阿密馬林魚，在9局下演出逆轉戲碼，最終靠著塔克（Kyle Tucker）敲出再見安打，以5比4氣走對手，並將連勝推進至3場，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後除了肯定塔克關鍵一擊，也對他逐漸融入球隊的表現給予高度評價。

此役衛冕軍陷入苦戰，先發投手山本由伸在4局先失1分，5局再挨3分砲；且道奇打線自首局得2分後，也一路遭馬林魚投手壓制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到9局下，帕赫斯（Andy Pages）與代打拉辛（Dalton Rushing）連續選到保送後，雖然羅哈斯（Miguel Rojas）犧牲觸擊失敗，但隨後大谷翔平敲出右外野二壘安打，帶動反攻氣勢，形成1人出局二、三壘有人局面。

接著弗里曼（Freddie Freeman）遭到敬遠、形成滿壘，最終由第4棒塔克把握機會，擊出再見安打，一舉送回2分，為球隊逆轉拿下勝利。

談到塔克的表現，羅伯斯表示，「他一直在掙扎，試著抓到成功的契機與好的節奏，能在那樣的重要時刻，在主場擊出再見安打，真的非常出色，看到所有人衝出來迎接並祝福他，那畫面很令人開心。」

近期塔克從2棒下調至第4棒，羅伯斯指出，此調整反而讓他更能融入比賽，「與其說是減輕壓力，不如說是讓比賽節奏對他來說變得更緩和一些，這對他是有幫助的。」自從將塔克安排在第4棒之後的5場比賽中，道奇取得4勝1敗，成效顯著。

此外，羅伯斯也談到塔克在球隊中的適應情況，「隨著時間過去，他會慢慢更自在，就連翔平剛來的時候，也比現在更內斂一些，這是很正常的事情。」

他進一步表示，隊友也在幫助塔克適應，「隊友們也會主動與他互動，他也會逐漸放鬆，不過，我認為他原本的專注力與銳利度不會因此改變。」

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／路透）

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／路透）

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／路透）

關鍵字： MLB洛杉磯道奇塔克大谷翔平羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

【當眾過肩摔】大甲媽回鑾安座被男子鬧場！警立即壓制

熱門新聞

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定先發！周三對金鶯登板

2崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬

3 日媒爆料日職球星夜生活！

4雷霆4比0橫掃太陽　SGA31分8助攻射日

5山本由伸挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

最新新聞

1張育成直言李灝宇可超越自己

2餅總評價王翾祐：像初期的林立

3成軍首季闖SBL決賽　黑鳶與裕隆爭霸

4餅總讚2年輕亮眼：原屬戰力要加油了

5江少慶先發沒提前！餅總強調既定計畫

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

名古屋亞運角力台灣4位英雌出征　理事長張聰榮喊話拚隊史首面獎牌

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

【魂已飄走】貓咪麻醉未退...整隻表情ㄎㄧㄤ掉呆坐

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366