快訊／恐怖雷霆！　近3季季後賽首輪都橫掃對手豪取「12連勝」

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆28日以131比122撂倒鳳凰城太陽，順利在季後賽首輪以4勝0敗完封對手，成為聯盟本季首支闖進季後賽次輪勁旅。根據數據統計，雷霆已經連續3季，在季後賽首輪都以「橫掃」對手順利晉級次輪賽事，近3季在季後賽首輪的戰績是完美的「12勝0敗」。

身為聯盟衛冕軍，雷霆不僅在例行賽拿下全聯盟戰績第1，在取得西區頭號種子後，季後賽首輪面對太陽，更是直接4戰買單，順利橫掃對手晉級。

近3季，雷霆在季後賽首輪都順利以直落四橫掃對手，在季後賽首輪已經豪取12連勝，展現強大戰力，也將是本季爭冠呼聲最高勁旅。

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此戰雷霆贏球關鍵絕對就是陣中王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），此戰他先發出賽37分31秒，17投10中砍下全場31分、2籃板、8助攻，招牌強勢單打令太陽防線難以招架，也幫助雷霆成為本季率先晉級準決賽隊伍。

季後賽首輪吉爾吉斯-亞歷山大4戰場均能轟下高達33分外帶8助攻，且整體投籃命中率高達55%，強大進攻宰制力也成為雷霆爭冠最大武器。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大率隊連續3季在季後賽首輪橫掃對手晉級。（圖／路透）