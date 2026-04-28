羅伯斯評山本由伸今天「不夠銳利」　解釋為何5局就換投

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間28日以5比4逆轉再見擊敗邁阿密馬林魚，守住分區龍頭位置，不過日籍先發投手山本由伸此役表現起伏，主投5局被敲5安打、失4分，並送出本季單場最多4次保送，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言「他今天並不銳利」。

羅伯斯賽後點評山本此役表現，「我認為他今天並不銳利，從比賽一開始，就沒有展現出過去多數登板時那樣的鋒利感，不過這樣的日子也會發生，今天對他來說是一場一邊苦撐一邊投球的比賽。」

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談到關鍵第5局遭希克斯（Liam Hicks）轟出逆轉3分砲，羅伯斯表示，「那顆指叉球偏高，被打成全壘打，如果當時能讓打者擊出滾地球，那應該會是一場相當不錯的投球內容。」

Liam Hicks hooks a go-ahead three-run homer down the line ???? pic.twitter.com/fxF3Rk6pkz — MLB (@MLB) April 28, 2026

至於山本僅投5局便退場，羅伯斯解釋，「以我的觀察，他今天並不銳利，因此我判斷沒有必要勉強讓他繼續投下去。」

另一方面，對於山本單場4次保送的狀況，羅伯斯也特別提到對手打線表現，「對方打者也值得稱讚，他們透過纏鬥、辨識邊角球，成功將球數拉深，並且確實選到了保送。」

山本賽後則表示，「今天真的多虧隊友，球隊才能贏球，我非常感謝。」談到控球時，他指出，「好的地方與不好的地方都出現了。」在反省之餘，也表示比賽中仍有部分收穫。