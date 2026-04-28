運動雲

>

海神3星「浪愛延續」航向梓官國中！　呂威霆親指導195雙胞胎巨塔

▲海神前進梓官國中，呂威霆親自指導195公分雙胞胎雙塔。（圖／海神提供）

▲海神前進梓官國中「浪愛延續」校園活動，呂威霆親自指導195公分雙胞胎雙塔。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神深耕在地不遺餘力，27日再度啟動「浪愛延續」校園活動，攜手遠雄文教公益基金會，前進位於高雄濱海的梓官國中。陣中球星呂威霆、廖偉皓及洋將杭特（Tyere Marshall）連袂現身，引發全校324名師生熱烈尖叫。呂威霆更親自指導校隊兩位身高195公分的「雙胞胎巨塔」，傳承禁區腳步，現場氣氛嗨到最高點。

海神隊過去兩年持續與遠雄文教公益基金會合作，走訪南台灣各級學校，透過近距離互動傳遞籃球熱火。首度參與校園任務的洋將杭特，展現極高親和力，他透露自己兒時其實是「足、籃雙棲」，最後因為父親熱愛籃球才決定投入籃球世界。杭特也特別勉勵現場小球員，「想成為職業球員，關鍵在於每天都要告訴自己進步一點點，持續補強不足之處。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海神前進梓官國中，呂威霆親自指導195公分雙胞胎雙塔。（圖／海神提供）

身為海神新生代射手代表，廖偉皓則大方分享自己的「轉型生存之道」。他直言，「要在籃球這條路上生存，投籃與防守缺一不可。特別是升上大學後，內線高度完全不同，投籃沒有捷徑，就是唯有勤練別無他法。」

而活動的一大亮點，莫過於海神長人呂威霆與梓官國中籃球隊的互動。面對去年奪下全國乙級聯賽季軍的勁旅，呂威霆特別針對校隊中兩位身高達195公分的雙胞胎球員進行「特訓」。

呂威霆透露，自己國小時也是踢足球，國中一度中斷，直到高中才重啟籃球路。在熱血的「1對1單挑」環節中，梓官國中的小球員們毫不畏懼，勇敢挑戰呂威霆與廖偉皓，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

▲海神前進梓官國中，呂威霆親自指導195公分雙胞胎雙塔。（圖／海神提供）

除了球技指導，全校遊戲挑戰環節連校長與主任都熱情參與，現場笑聲不斷。原本害羞的同學們在活動尾聲更是「一甩包袱」，紛紛包圍球員索取簽名。梓官國中校長楊玥玟表示，期待同學透過這次機會，不只看到職籃球員場上光鮮亮麗的一面，更能學習他們背後的奮鬥過程與運動家精神，將這些寶貴經驗轉化為人生的養分。

▲海神前進梓官國中，呂威霆親自指導195公分雙胞胎雙塔。（圖／海神提供）

關鍵字： 海神籃球梓官國中呂威霆廖偉皓杭特台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／金塊續命！　約基奇27分12籃板16助攻G5宰灰狼

快訊／金塊續命！　約基奇27分12籃板16助攻G5宰灰狼

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

快訊／來得太晚！「洋基救星」柯麥隆　奪PLG單周MVP

快訊／來得太晚！「洋基救星」柯麥隆　奪PLG單周MVP

險勝！獨行俠「旗子哥」弗拉格奪年度新人王　黃蜂神射飲恨落敗

險勝！獨行俠「旗子哥」弗拉格奪年度新人王　黃蜂神射飲恨落敗

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

夏宇童微發福被問懷孕　孫協志護妻：備孕很辛苦

熱門新聞

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定先發！周三對金鶯登板

2崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬

3 日媒爆料日職球星夜生活！

4雷霆4比0橫掃太陽　SGA31分8助攻射日

5山本由伸挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

最新新聞

1林安可9局強勁滾地球無緣建功

2恐怖雷霆　近3季季後賽首輪完美12連勝

3羅伯斯：大谷翔平確定「明天不打擊」

4羅伯斯評山本不夠銳利　解釋5局換投

5海神前進梓官國中　呂威霆指導雙胞胎巨塔

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

名古屋亞運角力台灣4位英雌出征　理事長張聰榮喊話拚隊史首面獎牌

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

【魂已飄走】貓咪麻醉未退...整隻表情ㄎㄧㄤ掉呆坐

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366