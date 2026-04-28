海神3星「浪愛延續」航向梓官國中！　呂威霆親指導195雙胞胎巨塔

▲海神前進梓官國中「浪愛延續」校園活動，呂威霆親自指導195公分雙胞胎雙塔。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神深耕在地不遺餘力，27日再度啟動「浪愛延續」校園活動，攜手遠雄文教公益基金會，前進位於高雄濱海的梓官國中。陣中球星呂威霆、廖偉皓及洋將杭特（Tyere Marshall）連袂現身，引發全校324名師生熱烈尖叫。呂威霆更親自指導校隊兩位身高195公分的「雙胞胎巨塔」，傳承禁區腳步，現場氣氛嗨到最高點。

海神隊過去兩年持續與遠雄文教公益基金會合作，走訪南台灣各級學校，透過近距離互動傳遞籃球熱火。首度參與校園任務的洋將杭特，展現極高親和力，他透露自己兒時其實是「足、籃雙棲」，最後因為父親熱愛籃球才決定投入籃球世界。杭特也特別勉勵現場小球員，「想成為職業球員，關鍵在於每天都要告訴自己進步一點點，持續補強不足之處。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為海神新生代射手代表，廖偉皓則大方分享自己的「轉型生存之道」。他直言，「要在籃球這條路上生存，投籃與防守缺一不可。特別是升上大學後，內線高度完全不同，投籃沒有捷徑，就是唯有勤練別無他法。」

而活動的一大亮點，莫過於海神長人呂威霆與梓官國中籃球隊的互動。面對去年奪下全國乙級聯賽季軍的勁旅，呂威霆特別針對校隊中兩位身高達195公分的雙胞胎球員進行「特訓」。

呂威霆透露，自己國小時也是踢足球，國中一度中斷，直到高中才重啟籃球路。在熱血的「1對1單挑」環節中，梓官國中的小球員們毫不畏懼，勇敢挑戰呂威霆與廖偉皓，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

除了球技指導，全校遊戲挑戰環節連校長與主任都熱情參與，現場笑聲不斷。原本害羞的同學們在活動尾聲更是「一甩包袱」，紛紛包圍球員索取簽名。梓官國中校長楊玥玟表示，期待同學透過這次機會，不只看到職籃球員場上光鮮亮麗的一面，更能學習他們背後的奮鬥過程與運動家精神，將這些寶貴經驗轉化為人生的養分。