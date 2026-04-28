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山本由伸4保送自評「不好的地方出現」　左打外角未曾有過的感覺

▲山本由伸。（圖／路透）

▲山本由伸。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸台灣時間28日於主場先發登板對戰邁阿密馬林魚，主投5局被敲5安打、失4分（責失3），更出現本季單場最多4次保送，最終無緣拿下第3勝，儘管球隊最終靠再見安打收下比賽，山本仍在賽後坦言，「不好的地方出現了」，對自身內容表示懊惱。

比賽前段山本狀態起伏，首局雖投出保送，但隨即製造雙殺化解危機，第2局順利完成三上三下。不過進入第5局，在球隊仍握有1分領先時，山本因保送讓對手攻佔壘包，隨後遭希克斯（Liam Hicks）轟出3分砲，一舉遭到逆轉。

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回顧整體投球，山本此役用87球完成5局投球，4次保送、4失分皆為本季單場新高，控球穩定性成為本場比賽關鍵。

賽後山本表示，「在控球感覺方面，有一些不錯的部分，也有一些偏掉變成壞球，導致出現保送的情況，整體來看，控球方面好的與不好的地方都出現了。」

山本特別提到在壘上有人時的投球，「進入投球動作之後，對『左打者外角』出現了本季之前『沒有過的感覺』，結果來說因為保送偏多並不好，但今天也確實也有得到一些新的好感覺，也因為這樣出現了保送偏多，這樣不太理想的內容。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸

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