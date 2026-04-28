村上宗隆第12轟出爐！相隔3戰　超越賈吉獨居大聯盟全壘打王

MUNETAKA MURAKAMI'S MLB-LEADING 12th HOME RUN



White Sox have taken the lead! pic.twitter.com/VewiEdfe7d — MLB (@MLB) April 28, 2026

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

芝加哥白襪日籍強打村上宗隆台灣時間28日於主場對戰洛杉磯天使一役，以「第2棒、一壘手」先發出賽，在比賽中轟出本季第12號全壘打、一發逆轉比數的3分砲，為3場比賽以來首轟，並藉此登上大聯盟全壘打榜單獨第一。

村上開季至今維持強勢長打表現，儘管中段一度出現短暫低潮，但自4月中旬起迅速回穩，曾在對運動家系列賽擊出滿貫砲，並連續3場開轟，隨後面對響尾蛇更延續火力，寫下連5場比賽開轟的表現，一舉將全壘打數推升至雙位數。

此役再度開轟後，村上僅用29場比賽便累積12發全壘打，根據日媒《體育報知》計算，若以完整162場賽季換算，村上在季末有望擊出67轟。

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目前村上以12轟領先洋基強打賈吉（Aaron Judge）、太空人好手阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）的11轟，暫居大聯盟全壘打榜單獨第一。

▲村上宗隆。（圖／路透）