運動雲

>

村上宗隆第12轟出爐！相隔3戰　超越賈吉獨居大聯盟全壘打王

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

芝加哥白襪日籍強打村上宗隆台灣時間28日於主場對戰洛杉磯天使一役，以「第2棒、一壘手」先發出賽，在比賽中轟出本季第12號全壘打、一發逆轉比數的3分砲，為3場比賽以來首轟，並藉此登上大聯盟全壘打榜單獨第一。

村上開季至今維持強勢長打表現，儘管中段一度出現短暫低潮，但自4月中旬起迅速回穩，曾在對運動家系列賽擊出滿貫砲，並連續3場開轟，隨後面對響尾蛇更延續火力，寫下連5場比賽開轟的表現，一舉將全壘打數推升至雙位數。

此役再度開轟後，村上僅用29場比賽便累積12發全壘打，根據日媒《體育報知》計算，若以完整162場賽季換算，村上在季末有望擊出67轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前村上以12轟領先洋基強打賈吉（Aaron Judge）、太空人好手阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）的11轟，暫居大聯盟全壘打榜單獨第一。

▲村上宗隆。（圖／路透）

▲村上宗隆。（圖／路透）

關鍵字： MLB芝加哥白襪村上宗隆

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

【狗狗設計師】聰明汪自己在家拉椅子改造成一個小角落

熱門新聞

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定先發！周三對金鶯登板

2崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬

3 日媒爆料日職球星夜生活！

4雷霆4比0橫掃太陽　SGA31分8助攻射日

5山本由伸挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

最新新聞

1林安可9局強勁滾地球無緣建功

2恐怖雷霆　近3季季後賽首輪完美12連勝

3羅伯斯：大谷翔平確定「明天不打擊」

4羅伯斯評山本不夠銳利　解釋5局換投

5海神前進梓官國中　呂威霆指導雙胞胎巨塔

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

名古屋亞運角力台灣4位英雌出征　理事長張聰榮喊話拚隊史首面獎牌

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

【魂已飄走】貓咪麻醉未退...整隻表情ㄎㄧㄤ掉呆坐

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366