大谷關鍵長打＋跑回再見分！塔克致勝安　道奇5：4逆轉馬林魚

Shohei Ohtani makes it a 1-run game in the 9th ???? pic.twitter.com/ZoPRewYCps — MLB (@MLB) April 28, 2026

記者王真魚／綜合報導

道奇9局下上演戲劇性逆轉，在兩出局後連續攻勢翻盤成功，大谷翔平敲安追分，再靠塔克（Kyle Tucker）致勝安跑回再見分，以5比4氣走馬林魚，也讓先發投手山本由伸順利「解套」，逃過敗投。

山本此役先發主投5局失4分（3責失），連續5場優質先發（QS）紀錄中斷。 其中關鍵5局在兩出局後投出保送，隨即遭希克斯（Liam Hicks）轟出逆轉3分砲，一度成為敗戰候選人。不過打線在最後一局挺身而出，改寫戰局。

9局下，道奇展開最後反攻，大谷翔平先以規則二壘安打追回1分，隨後球隊透過保送堆壘形成滿壘。關鍵時刻，塔克（Kyle Tucker）擊出中外野安打，一棒送回2分，其中大谷奔回本壘攻下再見分。

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此役大谷以「第一棒、指定打擊」先發，首局就敲出右前安打，帶動球隊攻勢，並跑回道奇第一分。全場4打數3安打，連3場安打、連2戰猛打賞，打擊狀態持續火燙。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）