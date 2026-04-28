賈吉3安猛打+連兩戰開轟　最速400轟里程碑逼近

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）火力持續延燒，台灣時間28日對戰德州遊騎兵一役，以「第3棒、右外野手」先發出賽，在3局敲出一發低平強勁的左外野全壘打，完成連兩戰開轟，累積本季第11轟。

此戰前段雙方皆未能突破僵局，直到3局上，洋基先由萊斯（Ben Rice）擊出2分砲打破平衡，隨後賈吉在滿球數情況下，鎖定對手先發萊特（Jack Leiter）偏甜的曲球，強勢拉打，擊出一記飛行軌跡低平、速度極快的全壘打，為球隊再添分數。

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Ben Rice goes deep for his tenth homer of the year! pic.twitter.com/NHyPDRrLcZ — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 28, 2026

Aaron Judge homers to go back-to-back with Ben Rice! pic.twitter.com/6RF9XKoIQb — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 28, 2026

洋基後續持續掌控比賽節奏，最終以4比2擊敗遊騎兵，賈吉此役繳出3打數3安打、1打點，成為球隊贏球關鍵之一。

值得一提的是，賈吉前一戰才剛在34歲生日擊出全壘打，本場再度開轟，展現火燙手感，目前他已出賽29場，累積11轟。

此外，這一轟也讓賈吉生涯全壘打數逼近里程碑，目前距離400轟僅差21支，以現階段產量與出賽進度來看，有機會挑戰馬奎爾（Mark McGwire）保持的1412場最速達成400轟紀錄，持續朝歷史級打者行列邁進。