唐德容增重拚亞運拳擊75公斤級落空　拳協：該量級非核定之培訓量級

▲唐德容（右）。（圖／北市體育局提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

曾在「2025台北城市盃拳擊邀請賽」奪下65公斤級金牌的台灣拳擊好手唐德容，近日在社群平台IG發布影片，表示為拚戰2026名古屋亞運，她過去半年刻意增重以符合75公斤級門檻，卻突然得知該量級已遭取消，引發外界關注，而拳擊協會27日發表聲明，表示係依據2026年第20屆名古屋亞洲運動會選手培訓參賽施計畫、培訓／代表隊教練及選手遴選辦法訂定該決選之競賽規程，目前該量級非核定之培訓量級亦尚未有培訓選手於國訓中心培訓。

唐德容在影片中透露，去年測試賽時原本設有75公斤量級，她因此設定目標，過去半年每天強迫進食、進行高強度重訓，務求讓體態與力量能抗衡75公斤級的對手。然而，在近日得知最新的選拔規程中，女子組待定的量級僅剩下51公斤級，原先準備的75公斤級已消失不見。

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得知消息後，唐德容相當洩氣，甚是產生是否要在僅剩的33天內減重24公斤，以符合51公斤級的規範，但在與教練溝通後，教練警告此舉將對身體造成不可逆的嚴重傷害，所以最終只能選擇放棄。影片一出馬上引發網友討論。

對此，中華民國拳擊協會27日在官網發表正式聲明，協會表示選拔規程係依據「2026年第20屆名古屋亞洲運動會」選手培訓參賽實施計畫，以及培訓與代表隊教練、選手遴選辦法訂定，聲明中強調，目前女子75公斤量級並非核定之培訓量級，且國訓中心目前亦無該量級之培訓選手。

而外界好奇為何這次測試賽51公斤級之後，下一個開放的竟是跨度極大的75公斤級？其實本次名古屋亞運測試賽會有三次，分別在2025年7月、2025年12月以及這次的2026年5月，在女子組的54、60、65公斤級等中間量級，前兩次測試賽中，已由現任國家隊成員，同時也是在巴黎奧運或近期國際正式錦標賽中奪牌的頂尖選手黃筱雯、林郁婷以及陳念琴鎖定席位，因此第三次選拔賽不再開放這些量級進行競爭。

至於75公斤級的消失，其實關鍵在於2026年3月在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽，第二次測試賽開放75公斤級的主要目的，是為了選出代表參加亞錦賽的國手，然而最後亞錦賽中華隊在女子51公斤級由郭怡萱獲得銅牌，展現奪牌潛力，因此決議在第三次選拔賽中開放該量級；反觀女子75公斤級代表在亞錦賽中未能奪牌，故不再開設決選量級。