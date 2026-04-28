運動雲

>

唐德容增重拚亞運拳擊75公斤級落空　拳協：該量級非核定之培訓量級

▲唐德容（右）。（圖／北市體育局提供）

▲唐德容（右）。（圖／北市體育局提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

曾在「2025台北城市盃拳擊邀請賽」奪下65公斤級金牌的台灣拳擊好手唐德容，近日在社群平台IG發布影片，表示為拚戰2026名古屋亞運，她過去半年刻意增重以符合75公斤級門檻，卻突然得知該量級已遭取消，引發外界關注，而拳擊協會27日發表聲明，表示係依據2026年第20屆名古屋亞洲運動會選手培訓參賽施計畫、培訓／代表隊教練及選手遴選辦法訂定該決選之競賽規程，目前該量級非核定之培訓量級亦尚未有培訓選手於國訓中心培訓。

唐德容在影片中透露，去年測試賽時原本設有75公斤量級，她因此設定目標，過去半年每天強迫進食、進行高強度重訓，務求讓體態與力量能抗衡75公斤級的對手。然而，在近日得知最新的選拔規程中，女子組待定的量級僅剩下51公斤級，原先準備的75公斤級已消失不見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

得知消息後，唐德容相當洩氣，甚是產生是否要在僅剩的33天內減重24公斤，以符合51公斤級的規範，但在與教練溝通後，教練警告此舉將對身體造成不可逆的嚴重傷害，所以最終只能選擇放棄。影片一出馬上引發網友討論。

對此，中華民國拳擊協會27日在官網發表正式聲明，協會表示選拔規程係依據「2026年第20屆名古屋亞洲運動會」選手培訓參賽實施計畫，以及培訓與代表隊教練、選手遴選辦法訂定，聲明中強調，目前女子75公斤量級並非核定之培訓量級，且國訓中心目前亦無該量級之培訓選手。

而外界好奇為何這次測試賽51公斤級之後，下一個開放的竟是跨度極大的75公斤級？其實本次名古屋亞運測試賽會有三次，分別在2025年7月、2025年12月以及這次的2026年5月，在女子組的54、60、65公斤級等中間量級，前兩次測試賽中，已由現任國家隊成員，同時也是在巴黎奧運或近期國際正式錦標賽中奪牌的頂尖選手黃筱雯、林郁婷以及陳念琴鎖定席位，因此第三次選拔賽不再開放這些量級進行競爭。

至於75公斤級的消失，其實關鍵在於2026年3月在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽，第二次測試賽開放75公斤級的主要目的，是為了選出代表參加亞錦賽的國手，然而最後亞錦賽中華隊在女子51公斤級由郭怡萱獲得銅牌，展現奪牌潛力，因此決議在第三次選拔賽中開放該量級；反觀女子75公斤級代表在亞錦賽中未能奪牌，故不再開設決選量級。

關鍵字： 拳擊亞運唐德容75公斤級

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

【不是變色龍是變臉龍XD】蟲被室友攔截後牠瞬間從欣喜變哀怨

熱門新聞

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定先發！周三對金鶯登板

2崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬

3 日媒爆料日職球星夜生活！

4雷霆4比0橫掃太陽　SGA31分8助攻射日

5山本由伸挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

最新新聞

1林安可9局強勁滾地球無緣建功

2恐怖雷霆　近3季季後賽首輪完美12連勝

3羅伯斯：大谷翔平確定「明天不打擊」

4羅伯斯評山本不夠銳利　解釋5局換投

5海神前進梓官國中　呂威霆指導雙胞胎巨塔

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

名古屋亞運角力台灣4位英雌出征　理事長張聰榮喊話拚隊史首面獎牌

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

【魂已飄走】貓咪麻醉未退...整隻表情ㄎㄧㄤ掉呆坐

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366