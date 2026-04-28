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快訊／金塊續命！　約基奇27分12籃板16助攻G5宰灰狼

記者杜奕君／綜合報導

面對季後賽首輪系列賽1比3瀕臨淘汰局面，丹佛金塊28日在主場背水一戰打出強勢反彈表現，利用明尼蘇達灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）膝傷無法上陣情況下，金塊開賽就取得領先優勢，並利用灰狼失誤不斷狀況，第3節尾聲一度取得25分大幅領先。「小丑」約基奇（Nikola Jokic）27分、12籃板、16助攻，生涯第23次季後賽大三元領軍下，以125比113擊敗灰狼，系列賽追成2比3。

▲金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇完成季後賽生涯第23次大三元，幫助球隊守住季後賽G5關鍵勝利。（圖／達志影像／美聯社）

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前役G3灰狼雖然贏球，但折損包括艾德華茲、迪文琴佐（Donte DiVincenzo）兩員主力大將，艾德華茲因為膝傷確定首輪賽事無法再戰，詳細歸期尚未確定，迪文琴佐則因阿基里斯腱撕裂，賽季遺憾報銷。

在損兵折將情況下，開賽灰狼又面臨不利局面，主力前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）就因為不到3分鐘就吞下兩次個人犯規暫時退場，金塊開賽就取得領先優勢，在王牌球星約基奇半場就拿下13分、10助攻領軍下，金塊前兩節打完以60比51領先。

第3節形成雙方氣勢分水嶺，金塊打出奇兵瓊斯（Spencer Jones），他的連續外線冷箭幫助金塊持續擴大領先，金塊在第3節尾聲打出一波12比3猛攻，強森（Cameron Johnson）利用灰狼單場第20次失誤，快攻長驅直入爆扣，幫助球隊取得97比72的大幅領先，3節打完也手握97比75絕對領先。

末節灰狼展現追分韌性，一波12比3反擊，將落後縮小至13分差距，也逼使金塊急喊暫停。但灰狼持續強攻，藍道（Julius Randle）、瑞德（Naz Reid）連續強攻追到僅10分差。

所幸金塊此時先靠布朗（Christian Braun）三分冷箭止血，隨後莫瑞（Jamal Murray）快攻爆扣得手，隨後約基奇又補上3分打，金塊終場前3分33秒回到18分大幅領先，勝負也就此底定。隨後灰狼撤下主力陣容，金塊也成功捍衛主場，將系列賽追成2比3，確定將進入第6戰。

金塊全場以約基奇拿下27分、12籃板、16助攻，本系列賽第2度、生涯季後賽第23次完成大三元，莫瑞24分、4籃板、7助攻、4抄截，瓊斯20分包含三分球5投4中，另有3籃板、3抄截、3阻攻。

輸球的灰狼則以藍道27分、9籃板、6助攻最佳，前役爆發砍下43分的多桑姆（Ayo Dosunmu），此戰則是18分、3籃板、4助攻

關鍵字： NBA季後賽金塊約基奇灰狼Nikola Jokic瓊斯

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