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山本由伸今季最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

山本由伸在主場迎戰邁阿密馬林魚之戰，迎來本季第6度先發，不過此役控球明顯不穩，主投5局用87球，被敲5安（含1轟），送出4次三振、4次四死球，失4分（3責失），不僅寫下本季最多保送紀錄，也讓連續5場「優質先發」（QS）紀錄畫下句點。

山本前一戰對戰舊金山巨人首局就失3分吞敗，賽後坦言開局節奏不理想。本場面對年輕的馬林魚打線，他開局仍出現亂流，首局面對首名打者就被纏鬥9球後投出保送，不過隨後製造雙殺打並送出三振，成功化解危機。

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打線方面，大谷翔平延續好手感，首局敲出安打上壘，帶動攻勢，5棒T.赫南德茲(Teoscar Hernández)適時敲出中外野安打，一棒送回2分，幫助山本取得領先。

前3局山本主要依靠卡特球壓制對手，即便一度遭遇得點圈危機仍能守住。不過4局開始出現狀況，先被敲長打後又在滿壘情況下，因內野守備失誤失掉1分。

關鍵的5局更成轉折點，山本先是投出保送，2出局後再度四壞保送形成一、二壘危機，最終被希克斯（Liam Hicks）鎖定失投指叉球，轟出右外野逆轉3分砲，戰局瞬間翻盤。

關鍵字： 標籤:山本由伸馬林魚大谷翔平逆轉勝保送

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