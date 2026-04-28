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聽牌湖人G5利多！里夫斯有望復出助詹皇　火箭杜蘭特骨挫傷恐缺席生死戰

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA季後賽首輪如火如荼進行中，取得3比1聽牌優勢的洛杉磯湖人，將於台灣時間30日回到主場與休士頓火箭進行關鍵第五戰，稍早美媒也更新雙方傷兵狀況，湖人得分王唐西奇（Luka Doncic）恢復進展良好，但首輪確定不打，不過三當家「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）卻可能在G5歸隊，而火箭核心杜蘭特（Kevin Durant）則可能骨挫傷恐缺席生死戰，休士頓戰力面臨嚴峻考驗。

湖人當家球星唐西奇自4月2日對陣雷霆受傷後，因左腿二級腿後肌拉傷缺陣至今，總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，唐西奇已從定點特訓進階到「場上移動訓練」，展現重要進展。雖然如此，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）近日卻指出，唐西奇不會在這輪系列賽中復出。

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至於唐西奇何時能回歸？運動醫學專家莫爾斯（Jesse Morse）分析，根據唐西奇的康復進度推估能在5月6日至10日間重返賽場。湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）則進一步推測，若湖人順利晉級第二輪，唐西奇極有可能在面對衛冕軍雷霆的第1戰或第2戰正式歸隊。

而對湖人而言，G5最大的利多是另一名主力後衛里夫斯的回歸可能性，里夫斯因二級腹斜肌拉傷已連續缺席4場，查拉尼亞在節目中透露，里夫斯在G3與G4本就是「賽前決定（Game-time Decision）」的狀態，到了週三的晉級之戰，他極大機率會復出馳援詹姆斯（LeBron James）。

相較之下，休士頓火箭則籠罩在杜蘭特可能缺陣的陰霾中，杜蘭特因左腳踝扭傷併發「骨挫傷」，這種傷勢通常需要2至3週恢復，且會造成腳踝僵硬與移動受限，查拉尼亞直言他大概率缺席G5，雖然火箭主帥烏多卡（Ime Udoka）對外仍稱杜蘭特為「逐日觀察（Day-to-day）」，但球隊整體備戰已朝著他缺陣的方向進行。

▲火箭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 湖人火箭季後賽傷兵杜蘭特

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