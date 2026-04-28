安東內利談與隊友羅素競爭　領先F1積分榜「已能掌控局面」

▲梅賽德斯車手安東內利（Kimi Antonelli）、羅素（George Russell）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1賽季在經歷約5周空檔後，本周末即將於邁阿密大獎賽重啟，在積分榜領先的梅賽德斯19歲車手安東內利（Kimi Antonelli）受訪時表示，隨著經驗累積，自己在2026賽季已「感覺更強，也更能掌控局面」。另外，他也談到目前與同隊車手羅素（George Russell）的競爭。

現年19歲的安東內利，在本季開季3站中拿下中國、日本站連勝，不僅成為F1史上最年輕的積分榜領先者，也暫時以9分優勢領先隊友羅素，展現強勢競爭力。

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安東內利指出，經歷去年的新人賽季後，今年已有明顯成長，「我認為整體來說，我感覺更強了，我感覺自己更能掌控局面，顯然，去年跑過所有賽道，確實幫助了今年的表現，此外，有過完整比賽周的經驗，也讓我更清楚會發生什麼。」

對於本季意外強勢開局，安東內利坦言外界期待已經有所變化，但自己仍會維持原本心態，「我還是盡量保持前幾站的心態，我只專注在自己該做的事情與目標上，盡可能讓自己處在最佳狀態，去爭取好結果。」

他補充，「我不想因為現在處於不錯的位置，就開始去想最終結果或長期目標，我只想專注在當下，專注每次上車時如何做到最好，然後一步一步提高標準、提升表現，當然，羅素非常強，其他競爭對手也會越來越接近，我只需要持續做好現在的事，同時逐步提升。」

在短暫休賽期間，安東內利並未鬆懈，他表示，「老實說，這段休息一方面很好，但現在開始覺得有點太長了，我真的很想回到賽道上，幾天前我進行了輪胎測試，也有開GT賽車，這段時間我一直讓自己保持活動狀態，因為這是一個很好反思前三站比賽的機會，去理解發生了什麼。」

他也提到，體能準備同樣關鍵，「我在訓練上投入很多，讓自己保持最佳體能，因為接下來賽程會非常密集，尤其是賽季後段，會有很多連續比賽周，因此在這段時間補充體能、強化身體，是維持整季競爭力的重要因素。」

展望邁阿密站，安東內利明確表示，「目標是能延續日本站的表現，甚至比當時更強。」

至於與隊友羅素之間的競爭關係，安東內利強調團隊氛圍依舊穩定，「我認為我們的關係非常好，沒有改變，我們彼此之間有很大的尊重，也一直合作得很好，車隊內部氛圍很好。」

他接著表示，「當然，我認為自己是一個競爭者，這也是我來這裡的原因，我想贏比賽，也想贏冠軍，這就是我的目標。」

安東內利也指出，兩人都清楚車隊擁有爭冠實力，「今年對我們所有人來說都是一個很大的機會，特別是對我和羅素來說，因為我們擁有一台非常有競爭力的車，我們都不想浪費這個機會，所以會盡全力。」

他最後總結，「但同時我們也很清楚，維持良好的團隊關係非常重要，因為我們除了個人目標外，也希望幫助車隊贏得車隊冠軍，我相信我們的關係會一直保持良好，直到賽季結束。」