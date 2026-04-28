韓媒點名最忙的人！王彥程撿水瓶圈粉　還嘆沒跟文保景吃飯

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

王彥程旅韓後不僅展現王牌等級實力，場外在日常中主動整理環境的習慣也相當圈粉，引發韓國球迷熱議。此外，他在韓職賽場上也與亞運結識的好友文保景迎來對決，不過兩人至今仍未有機會一起吃飯，讓他直呼有些可惜。

韓媒《spotvnews》以「或許是韓華最忙的人王彥程…賽前排滿訓練流程，賽後還整理休息區」為題報導，一般先發投手因為輪值關係，會有較固定的準備節奏，但王彥程不太一樣，不僅賽前行程緊湊，還會在比賽後主動整理休息區，甚至在自己先發登板的比賽結束後，也被球迷目擊在整理水瓶。

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王彥程透過球團表示，「不太記得是從什麼時候開始，但曾聽過要把周圍整理好，所以就這樣做了。比賽結束後，如果時間和狀況允許，會稍微整理休息區和置物櫃再離開。」他也說，「整理環境是好事，而且那是我們球隊使用的空間，比起打掃，比較像是簡單整理而已。」

報導指出，王彥程在比賽前的準備也相當忙碌，訓練與例行流程安排緊湊。他表示，「現在還在找最適合自己的訓練方式，也在思考如何適應韓國的生活與比賽環境。為了維持好狀態，不只是訓練，連日常生活也會一起調整。」

此外，他也提到自己的訓練習慣是累積在台灣、日本與韓國所學而成，「從過去學到的東西中，選擇適合自己的方式，變成現在的習慣。」

另一方面，王彥程日前也與LG文保景在韓職首次交手。兩人過去在國際賽認識，這場對決王彥程送出2次三振佔上風。他表示，「在球場上聊了很多，雖然沒有一起吃飯有點可惜，但能見面很開心，對我來說是很好的經驗。」