運動雲

>

林岱安領銜站C位　悍將「愛戀邱比特」主題日5月甜蜜登場

▲浪漫風暴席捲新莊！富邦悍將「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日。（圖／富邦悍將提供）

▲浪漫風暴席捲新莊！富邦悍將「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

浪漫風暴即將席捲新莊！富邦悍將宣布將於5月9日、10日舉辦「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日，其中主視覺由林岱安站上C位領銜，與隊友化身愛神邱比特，邀請球迷一同沉浸在甜度爆表的戀愛氛圍中，在新莊城堡迎接最心動的棒球週末。

「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日將把新莊球場打造成粉紅泡泡滿滿的浪漫聖地，由黃保羅、李宗賢、林岱安、豊暐、蔡佳諺與鈴木駿輔6位悍將球星化身邱比特，陪伴球迷度過充滿愛戀的每一刻。現場設有「邱比特限定拍照區」，球迷可與球員立牌合影留念，留下專屬甜蜜回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動期間也規劃多項互動體驗，「探索邱比特」可獲得「邱比特集合！限定貼紙」，分為（六）展翅款與（日）經典款；挑戰「射進你的心」命中紅心，有機會帶走「悍將邱比特限定透卡」，共6款隨機贈送；「愛情戰術板」則提供「愛情戰術紙條」與「Swiss Miss 可可粉」，讓球迷在愛情打擊區找到屬於自己的攻略。

為回饋進場球迷，內野觀眾還有機會獲得「閃動邱比特 光柵卡盲包」，共6款隨機發送，讓命定邱比特在手中動起來。此外兩日也準備多樣品牌贈品，9日包含阿華田巧克力營養麥芽隨身包、Bioré含水防曬幻光水凝乳、Kisses水滴杏仁夾餡牛奶巧克力及水平衡男性洗面乳；10日則有阿華田、Bioré GUARD防蚊乳液（隨機香味）、Kisses巧克力與水平衡洗面乳等好禮。

內野球迷入場驗票時領取「活動體驗卡」，即可至贈品攤位帳篷兌換一份贈品（每日數量有限，送完為止）。5月9日、10日，就讓悍將邱比特們陪伴球迷，在新莊城堡共度最甜蜜的棒球時光。更多活動詳情可鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。

關鍵字： 富邦悍將愛戀邱比特新莊球場主題日浪漫

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

UBA得分王張俊生與泰國職籃名將互尬三分　中華3X3男籃亞沙運淘汰

UBA得分王張俊生與泰國職籃名將互尬三分　中華3X3男籃亞沙運淘汰

【猴子闖進大學教室！】文化大學上演追逐戰　躲天花板20分鐘才落網

熱門新聞

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定先發！周三對金鶯登板

2崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬

3 日媒爆料日職球星夜生活！

4大谷規則突掀爭議！道奇高層困惑

5大谷中5日登板確定！二刀流有變數

最新新聞

1雷霆4比0橫掃太陽　SGA31分8助攻射日

2洋基救星柯麥隆　奪PLG單周MVP

3山本由伸挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

4安東內利談與隊友羅素競爭　能掌控局面

5台灣人熟悉的澳洲狀元郎升上大聯盟！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

名古屋亞運角力台灣4位英雌出征　理事長張聰榮喊話拚隊史首面獎牌

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

【魂已飄走】貓咪麻醉未退...整隻表情ㄎㄧㄤ掉呆坐

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366