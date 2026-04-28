林岱安領銜站C位　悍將「愛戀邱比特」主題日5月甜蜜登場

▲浪漫風暴席捲新莊！富邦悍將「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

浪漫風暴即將席捲新莊！富邦悍將宣布將於5月9日、10日舉辦「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日，其中主視覺由林岱安站上C位領銜，與隊友化身愛神邱比特，邀請球迷一同沉浸在甜度爆表的戀愛氛圍中，在新莊城堡迎接最心動的棒球週末。

「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日將把新莊球場打造成粉紅泡泡滿滿的浪漫聖地，由黃保羅、李宗賢、林岱安、豊暐、蔡佳諺與鈴木駿輔6位悍將球星化身邱比特，陪伴球迷度過充滿愛戀的每一刻。現場設有「邱比特限定拍照區」，球迷可與球員立牌合影留念，留下專屬甜蜜回憶。

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活動期間也規劃多項互動體驗，「探索邱比特」可獲得「邱比特集合！限定貼紙」，分為（六）展翅款與（日）經典款；挑戰「射進你的心」命中紅心，有機會帶走「悍將邱比特限定透卡」，共6款隨機贈送；「愛情戰術板」則提供「愛情戰術紙條」與「Swiss Miss 可可粉」，讓球迷在愛情打擊區找到屬於自己的攻略。

為回饋進場球迷，內野觀眾還有機會獲得「閃動邱比特 光柵卡盲包」，共6款隨機發送，讓命定邱比特在手中動起來。此外兩日也準備多樣品牌贈品，9日包含阿華田巧克力營養麥芽隨身包、Bioré含水防曬幻光水凝乳、Kisses水滴杏仁夾餡牛奶巧克力及水平衡男性洗面乳；10日則有阿華田、Bioré GUARD防蚊乳液（隨機香味）、Kisses巧克力與水平衡洗面乳等好禮。

內野球迷入場驗票時領取「活動體驗卡」，即可至贈品攤位帳篷兌換一份贈品（每日數量有限，送完為止）。5月9日、10日，就讓悍將邱比特們陪伴球迷，在新莊城堡共度最甜蜜的棒球時光。更多活動詳情可鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。