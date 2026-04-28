WBC曾砲轟中華隊！澳洲狀元郎升上大聯盟　補強守護者二壘

▲巴札納（Travis Bazzana）。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

台灣球迷熟悉的澳洲籍2024年選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），台灣時間28日確定由克里夫蘭守護者升上大聯盟，這位備受矚目的23歲內野手，將正式迎來生涯初登場。

巴札納本季在3A出賽24場，繳出打擊率0.287、上壘率0.422、長打率0.511，累積2轟、10打點、8次盜壘，展現兼具長打與速度的全方位能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

守護者預計讓他接任先發二壘手位置，補強原先由布里托（Juan Brito）與施尼曼（Daniel Schneemann）輪替的內野戰力。

作為自林多（Francisco Lindor）以來最受期待的新秀之一，巴札納開季前名列《ESPN》百大新秀第23名，其選球能力同樣備受肯定，在3A期間選到21次保送，僅25次三振，具備成熟打擊輪廓。

守護者目前以年輕陣容為核心，圍繞拉米瑞茲（Jose Ramirez）打造打線，此次升上巴札納，也被視為球隊持續轉型的重要一步。

值得一提的是，巴札納在年初的世界棒球經典賽（WBC）舞台上已展現大場面適應能力，且台灣球迷對其並不陌生。

當時他於預賽在東京巨蛋對戰中華隊，7局敲出陽春砲擴大分差至3比0，助澳洲最終取勝，賽後他笑稱，「那一球出去之後，整個球場突然變得很安靜，我一開始還有點不習慣，因為我以為會聽到歡呼聲。」